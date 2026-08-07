Με δύσκολη αποστολή θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση της Τούμπας.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι χρειάζεται νίκη με διαφορά δύο τερμάτων για να πάρει απευθείας την πρόκριση στα playoffs του Europa League, ενώ επικράτηση με ένα γκολ θα οδηγήσει το ζευγάρι στην παράταση και, αν χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση εκείνον που θα αποκλειστεί από το Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ, με τους Βούλγαρους να έχουν προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στα playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού, με την κυπριακή ομάδα να έχει το προβάδισμα έπειτα από το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, η Άντερλεχτ είναι το φαβορί για την πρόκριση, συγκεντρώνοντας 73% πιθανότητες, ενώ στον ΠΑΟΚ αποδίδεται ποσοστό 27% για την ανατροπή και την παρουσία στην επόμενη φάση του Europa League.