Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προγραμματίζει σειρά παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο του κόμματός του και θα έχει επαφές με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης.

Μία εβδομάδα αργότερα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί θα πραγματοποιήσει περιοδεία στα περίπτερα της Helexpo, ενώ στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».