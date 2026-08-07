Η πολύκροτη υπόθεση με τη σορό ηλικιωμένου άνδρα που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κατοικίας στον Μυστρά περνά πλέον στη δικαστική αίθουσα, καθώς ο 55χρονος γιος του βρέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης. Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιείται με την ειδική αυτόφωρη διαδικασία, ενώ ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει απαντήσεις για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Σπάρτης για να δικαστεί σχετικά με την υπόθεση της σορού του πατέρα του, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρέμενε σε καταψύκτη για περίπου δυόμισι χρόνια.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί τέσσερις κατηγορίες. Ειδικότερα, διώκεται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση, παράνομη οπλοκατοχή και περιύβριση νεκρού.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στους ισχυρισμούς που αναμένεται να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει διαφοροποιήσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Αλλάζει υπερασπιστική γραμμή

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ενώ αρχικά είχε αποδώσει την απόφασή του να αποκρύψει τον θάνατο του πατέρα του σε οικονομικά προβλήματα, πλέον αναμένεται να υποστηρίξει ότι ενήργησε εξαιτίας της ισχυρής συναισθηματικής σχέσης που διατηρούσε μαζί του.

Ο 55χρονος φέρεται ακόμη να υποστηρίζει πως δεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, τονίζοντας ότι διέθετε περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μοναδικός λόγος που δεν δήλωσε τον θάνατο του πατέρα του ήταν η αδυναμία του να αποδεχθεί την απώλειά του και τον οριστικό αποχωρισμό.

Στο επίκεντρο οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρείται η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Μέχρι στιγμής, οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν φαίνεται να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς όλα τα ενδεχόμενα εξακολουθούν να εξετάζονται.

Οι Αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως τόσο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος όσο και στον ακριβή χρόνο θανάτου του.

Ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για την υπόθεση, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την ποινική της αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το ιστορικό συνταγογράφησης του ηλικιωμένου, με στόχο να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία που θα συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές για την αποσαφήνιση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Πηγή φωτογραφίας: notospress.gr