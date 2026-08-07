Πάνω από 4.000 έχουν φτάσει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση της επιδημίας, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Η επιδημία, η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως, έχει χαρακτηριστεί αυτή με την ταχύτερη εξάπλωση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ειδικοί πιστεύουν ότι υπήρχαν λοιμώξεις μήνες προτού κηρυχθεί επιδημία στις 15 Μαΐου και ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό.

Το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας αναφέρει στην πιο πρόσφατη έκθεσή του ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 4.053, περιλαμβανομένων 1.850 θανάτων.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε πέντε επαρχίες της ΛΔ Κονγκό: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Άνω Ουέλε και Τσόπο.

Έκθεση που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science τον περασμένο μήνα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άρχισε τον Ιανουάριο, ή ακόμη νωρίτερα, στην Ιτούρι. Ερευνητές ταυτοποίησαν πάνω από 500 ύποπτα κρούσματα ανάμεσα στα μέσα Ιανουαρίου και τη 15η Μαΐου.

Παράγοντες όπως καθυστέρηση στον εντοπισμό, επιβαρυμένη επιτήρηση, στρατιωτική σύγκρουση και μια έλλειψη εμβολίων και θεραπειών για το στέλεχος του ιού αυτής της επιδημίας κατέστησαν ανεπιτυχείς τις προσπάθειες περιορισμού της ασθένειας αυτήν τη φορά.

Μέχρι στιγμής μόνο η επιδημία στη Δυτική Αφρική το 2014-16 ήταν μεγαλύτερη, με πάνω από 28.000 καταγεγραμμένα κρούσματα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.