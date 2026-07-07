Το ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί και εξαπλώνεται, με τη μετάδοση του ιού να πυροδοτείται από την κίνηση του πληθυσμού, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Δυστυχώς βρίσκεται ακόμη στη φάση της εξάπλωσης. Θα θέλαμε να πούμε ότι σταθεροποιείται, αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους από την Μπούνια, το επίκεντρο της επιδημίας, η δρ. Αν Ανσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη χώρα.

Μέχρι στιγμής, στη ΛΔ Κονγκό έχουν επιβεβαιωθεί 1.561 κρούσματα, περιλαμβανομένων 506 θανάτων, στο χειρότερο μέχρι σήμερα ξέσπασμα του σπάνιου στελέχους του Έμπολα, του Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη αποδεδειγμένη θεραπεία.

Η δρ. Αν Ανσια είπε ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, όπως ότι κάποια από τα κέντρα θεραπείας για τον Έμπολα είναι σχεδόν κορεσμένα με επίπεδα πληρότητας περί το 90%.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια άλλη δυσκολία είναι ότι οι εργαζόμενοι που νοσούν στην πόλη Μονγκμπουάλου, στην επαρχία Ιτούρι, δεν αναζητούν θεραπεία εκεί, αλλά αντίθετα ταξιδεύουν και εξαπλώνουν την ασθένεια σε νέες περιοχές, είπε η ίδια.



«Οι μετακινήσεις του πληθυσμού, η εμμένουσα ανασφάλεια και η ευπάθεια του συστήματος υγείας συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο το ξέσπασμα του Έμπολα», κατέληξε.