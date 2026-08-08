Η πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί της 31ης Ιουλίου στη Βοιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική απελευθέρωσε θερμική ενέργεια τουλάχιστον 380 τερατζάουλ, ποσότητα που αντιστοιχεί ενεργειακά σε περίπου έξι ατομικές βόμβες του τύπου που χρησιμοποιήθηκε στη Χιροσίμα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι περισσότερα από 61.700 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής έκτασης που εξετάστηκε, κάηκαν μέσα σε δύο νύχτες, όταν οι άνεμοι ξεπέρασαν ακόμη και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην προκαταρκτική ανάλυση της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η επιστημονική ομάδα ανακατασκεύασε την πορεία της φωτιάς από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως τις πρώτες ώρες της 4ης Αυγούστου, αξιοποιώντας χιλιάδες δορυφορικές ανιχνεύσεις θερμών σημείων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η συγκεκριμένη πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα μέσα σε περίπου 91 ώρες. Η αποτίμηση αφορά την έκταση που εξετάστηκε ως ενιαίο συμβάν από τη FLAME και διαφοροποιείται από άλλες εκτιμήσεις για 126.000 ή 133.000 στρέμματα, οι οποίες περιλαμβάνουν ευρύτερες περιμέτρους ή περισσότερα μέτωπα που εκδηλώθηκαν στην Αττική και τη Βοιωτία τις ίδιες ημέρες.

Η πρώτη εκρηκτική νύχτα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της 31ης Ιουλίου, βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Από τις πρώτες ώρες κινήθηκε γρήγορα προς το παραλιακό μέτωπο, καθοδηγούμενη από βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που έφταναν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων.

Μέσα στις πρώτες δέκα ώρες οι φλόγες είχαν ήδη καλύψει 15.072 στρέμματα. Η πραγματική επιτάχυνση, όμως, καταγράφηκε μετά τη δύση του ηλίου. Από τις 7 το απόγευμα της 31ης Ιουλίου μέχρι τις 7 το πρωί της 1ης Αυγούστου κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 12 ωρών οι άνεμοι ενισχύθηκαν σημαντικά, με τη μέση ταχύτητά τους να ξεπερνά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή τα 9 μποφόρ, και τις ριπές να υπερβαίνουν τα 130 χιλιόμετρα. Ο μέσος ρυθμός εξάπλωσης της πυρκαγιάς υπολογίστηκε σε περίπου 2.800 στρέμματα ανά ώρα.

Πρόκειται για ρυθμό που δυσκολεύει εξαιρετικά οποιαδήποτε επίγεια επιχείρηση. Οι φλόγες μπορούν να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι καύτρες μεταφέρονται εκατοντάδες μέτρα μπροστά από το κύριο μέτωπο, δημιουργώντας νέες εστίες.

Η δεύτερη νυχτερινή έξαρση

Την ημέρα της 1ης Αυγούστου η φωτιά συνέχισε να κινείται προς τα ανατολικά και έκαψε επιπλέον 10.315 στρέμματα. Ο ρυθμός της άρχισε να επιβραδύνεται προσωρινά όταν το μέτωπο έφτασε στα όρια περιοχών που είχαν καεί το 2021, όπου υπήρχε μικρότερη διαθέσιμη καύσιμη ύλη.

Η επιβράδυνση δεν κράτησε πολύ. Από το βράδυ της 1ης Αυγούστου έως το πρωί της 2ας σημειώθηκε νέα εκρηκτική επέκταση, αυτή τη φορά προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι έφταναν κατά μέσο όρο τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές άνω των 110 χιλιομέτρων.

Μέσα σε αυτό το δεύτερο νυχτερινό δωδεκάωρο κάηκαν ακόμη 27.810 στρέμματα, με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται περίπου στα 2.300 στρέμματα ανά ώρα. Συνολικά, στις δύο νυχτερινές περιόδους η φωτιά κατέκαψε 61.718 στρέμματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 55% της συνολικής έκτασης που χαρτογράφησε η επιστημονική ομάδα.

Το συγκεκριμένο εύρημα ανατρέπει σε σημαντικό βαθμό τη συνηθισμένη εικόνα των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες κατά κανόνα εμφανίζουν μεγαλύτερη ένταση τις θερμές μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και υποχωρούν τη νύχτα λόγω της αύξησης της υγρασίας και της πτώσης της θερμοκρασίας.

Στην Αττικοβοιωτία, αντίθετα, η ενίσχυση των ανέμων τις νυχτερινές ώρες διατήρησε τη φωτιά ιδιαίτερα ενεργή. Παράλληλα, τη νύχτα δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, γεγονός που άφησε το βάρος της κατάσβεσης στις επίγειες δυνάμεις, μέσα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και ακραίας ταχύτητας εξάπλωσης.

111.732 στρέμματα σε 91 ώρες

Κατά τη διάρκεια της ημέρας της 2ας Αυγούστου οι θυελλώδεις άνεμοι παρέμειναν και η πυρκαγιά επεκτάθηκε κατά περίπου 15.000 στρέμματα. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Αυγούστου η ένταση των ανέμων άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, από περίπου 60 σε 35 χιλιόμετρα την ώρα.

Η εξασθένηση των ανέμων συνέβαλε στην επιβράδυνση της φωτιάς. Στην τελευταία αυτή φάση κάηκαν ακόμη 9.637 στρέμματα, με τον ρυθμό ανάπτυξης να μειώνεται περίπου στα 295 στρέμματα ανά ώρα, πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα των δύο προηγούμενων νυχτών.

Η συνολική αποτίμηση των 111.732 στρεμμάτων κατατάσσει το περιστατικό στην κατηγορία των πυρκαγιών εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες πυρομετεωρολόγοι είχαν εκτιμήσει ότι η πυρκαγιά παρουσίαζε χαρακτηριστικά «megafire», λόγω της έκτασης, της διάρκειας, της έντασης και της ικανότητάς της να δημιουργεί ταυτόχρονα διαφορετικά μέτωπα.

Τι σημαίνουν οι «έξι βόμβες Χιροσίμα»

Η συνολική ακτινοβολούμενη ενέργεια της πυρκαγιάς υπολογίστηκε δορυφορικά σε τουλάχιστον 380 τερατζάουλ. Με βάση την ενεργειακή απόδοση της ατομικής βόμβας που έπληξε τη Χιροσίμα το 1945, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου έξι τέτοιες εκρήξεις.

Η σύγκριση αφορά αποκλειστικά το συνολικό μέγεθος της ενέργειας και όχι τα αποτελέσματα των δύο γεγονότων. Η ενέργεια μιας πυρηνικής έκρηξης απελευθερώνεται σε ελάχιστο χρόνο και συνοδεύεται από ωστικό κύμα και ραδιενέργεια. Στην πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας η ενέργεια εκλύθηκε σταδιακά, σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων ημερών και σε μία τεράστια γεωγραφική περιοχή.

Ο παραλληλισμός χρησιμοποιείται για να γίνει αντιληπτό το ενεργειακό μέγεθος της πυρκαγιάς. Τα 380 τερατζάουλ αποτυπώνουν τον όγκο της βλάστησης που κάηκε και την ποσότητα θερμότητας που μεταφέρθηκε στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των ανέμων και δημιουργώντας συνθήκες για περαιτέρω εξάπλωση.

Η δορυφορική ανακατασκευή

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τρία διαφορετικά δορυφορικά συστήματα: VIIRS, MODIS και MTG-FCI. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο αξιοποιήθηκαν συνολικά 7.574 ανιχνεύσεις θερμών σημείων, από τις οποίες αποκλείστηκαν όσες κρίθηκαν εσφαλμένες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία κατασκευάστηκε ψηφιακός χάρτης που δείχνει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης της φωτιάς σε κάθε σημείο, με χωρική ανάλυση 50 μέτρων. Από τον ίδιο χάρτη υπολογίστηκαν ο ρυθμός ανάπτυξης και η ακτινοβολούμενη ενέργεια.

Η FLAME διευκρινίζει ότι πρόκειται για προκαταρκτική ανάλυση. Η χρονική ακρίβεια των εκτιμήσεων κυμαίνεται μεταξύ μίας και δύο ωρών την ημέρα και μπορεί να φτάσει τις τρεις έως πέντε ώρες τη νύχτα. Η ανακατασκευασμένη περίμετρος συγκρίθηκε με τα επίσημα ενδιάμεσα δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus.

O πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος τόνισε σε ανάρτησή του την ανάγκη καταπολέμησης των πυρκαγιών τις νυχτερινές ώρες. Όπως λέει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, «χάνουμε τα νυχτερινά φρένα της φωτιάς».

Οι ζημιές σε περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο

Η φωτιά πέρασε από δασικές και αγροτικές εκτάσεις, έφτασε σε οικισμούς και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Διαδοχικά μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό, ο Άγιος Νεκτάριος, η Ψάθα και η Βένιζα, με αστυνομικούς και πυροσβέστες να απομακρύνουν κατοίκους.

Στην κτηνοτροφική μονάδα της Κατσικαλής Μεγάρων υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Μεταξύ των απωλειών καταγράφηκαν χοίροι, αρνιά, πρόβατα, φραγκόκοτες, κοκόρια και χήνες, ενώ η καταγραφή της ζημιάς στο ζωικό κεφάλαιο και στις εγκαταστάσεις συνεχίζεται.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και στην αεροπυρόσβεση. Σε αρκετές περιπτώσεις αεροσκάφη και ελικόπτερα δυσκολεύονταν να πραγματοποιήσουν υδροληψίες ή ρίψεις λόγω των ισχυρών αναταράξεων, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων.

Το ηλεκτρικό τόξο και η έρευνα για τα αίτια

Παράλληλα με την επιστημονική αποτίμηση, βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποδίδουν την έναρξή της σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς ιδιωτικού δικτύου μέσης τάσης, το οποίο συνδέεται με αιολικό πάρκο στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι».

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των καλωδίων, με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή ή να πλησιάσουν αρκετά ώστε να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Οι σπινθήρες φέρεται να μεταφέρθηκαν από τον άνεμο σε απόσταση έως 30 μέτρων και να έπεσαν σε ξερή βλάστηση.

Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους αγωγούς, οι οποίες εκτιμάται ότι προϋπήρχαν της φωτιάς. Καταγράφηκε επίσης ανεπαρκής καθαρισμός της βλάστησης γύρω από τους στύλους, ενώ στην ίδια γραμμή είχε σημειωθεί μικρότερη πυρκαγιά στις 27 Ιουνίου, η οποία είχε αποδοθεί επίσης σε βραχυκύκλωμα.

Τρεις κατηγορούμενοι –ο εργολάβος, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του αιολικού πάρκου– κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θηβών. Και οι τρεις αρνούνται ότι ευθύνονται για την πυρκαγιά, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Παράλληλα, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου και ο έλεγχος του υπόλοιπου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κρίσιμο μήνυμα των δύο νυχτών

Το βασικό συμπέρασμα της προκαταρκτικής ανάλυσης δεν περιορίζεται στην τεράστια καμένη έκταση. Η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας απέδειξε ότι, κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, η νύχτα δεν αποτελεί πλέον απαραίτητα παράθυρο ύφεσης και ανασύνταξης των δυνάμεων.

Οι δύο νυχτερινές εκρήξεις της φωτιάς προκάλεσαν περισσότερο από το μισό της συνολικής καταστροφής. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τη συζήτηση για περισσότερες επίγειες δυνάμεις νυχτερινής επέμβασης, ενισχυμένη επιτήρηση με drones και θερμικές κάμερες, καλύτερη προγνωστική αξιοποίηση των ανέμων και αυστηρότερους ελέγχους σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται από περιοχές με ξηρή βλάστηση.