Τον τρόμο έζησε μια ομάδα τουριστών στη Μποτσουάνα, όταν ένας τεράστιος ιπποπόταμος άρχισε να καταδιώκει με μεγάλη ταχύτητα το σκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα φαίνεται το ογκώδες ζώο να κινείται με εντυπωσιακή ταχύτητα μέσα στο νερό, ακολουθώντας για αρκετή ώρα το τουριστικό σκάφος.

Η ομάδα διέσχιζε έναν υδάτινο δρόμο της Μποτσουάνα όταν εντόπισε σε απόσταση έναν αρσενικό ιπποπόταμο. Ο οδηγός του σκάφους αρχικά μείωσε ταχύτητα, προκειμένου να μην ενοχλήσει το ιδιαίτερα χωροκτητικό ζώο.

«Αφού παρατήρησε για λίγο τη συμπεριφορά του, μας είπε ήρεμα: “Κρατηθείτε — πρέπει να επιταχύνουμε τώρα, προτού αποφασίσει να μας κυνηγήσει”», περιέγραψε η Οζνούρ Μπελ, η τουρίστρια που κατέγραψε το περιστατικό.

Η εκτίμηση του οδηγού αποδείχθηκε σωστή. «Τη στιγμή που επιταχύναμε, κοιτάξαμε πίσω και συνειδητοποιήσαμε ότι ο ιπποπόταμος μας κυνηγούσε», πρόσθεσε.

A tourist captured the heart-stopping moment her boat escaped a charging hippo in Botswana. pic.twitter.com/qSgohoVQT8 — ABC News (@ABC) August 7, 2026

Παρότι ο οδηγός του σκάφους αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και μάλιστα γελούσε καθώς απομακρύνονταν, οι επιβάτες ήταν εμφανώς περισσότερο ανήσυχοι.

Η Μπελ χαρακτήρισε την καταδίωξη «μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έχω βιώσει ποτέ».

Γιατί οι ιπποπόταμοι είναι τόσο επικίνδυνοι

Οι ιπποπόταμοι μπορεί να είναι φυτοφάγα ζώα και να μη θεωρούν τον άνθρωπο λεία, ωστόσο μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνοι όταν αισθανθούν ότι απειλείται η περιοχή τους.

Τα αρσενικά είναι ιδιαίτερα χωροκτητικά μέσα στο νερό και ένα σκάφος που πλησιάζει την περιοχή τους μπορεί να εκληφθεί ως απειλή.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, οι ιπποπόταμοι ευθύνονται για περίπου 500 ανθρώπινους θανάτους κάθε χρόνο στην Αφρική, αριθμός υπερδιπλάσιος από εκείνον των θανάτων που αποδίδονται σε επιθέσεις λιονταριών.

Το μέγεθός τους είναι επίσης εντυπωσιακό. Ένας κοινός ιπποπόταμος μπορεί να φτάσει σε μήκος περίπου τα πέντε μέτρα και σε ύψος περίπου 1,6 μέτρα στους ώμους, ενώ τα ενήλικα αρσενικά μπορούν να ζυγίζουν από περίπου 1.600 έως και 4.500 κιλά.

Η εντυπωσιακή καταδίωξη μέσα στο νερό

Παρά το γεγονός ότι περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους στο νερό, οι ιπποπόταμοι δεν κινούνται πάντοτε κολυμπώντας με τον συνηθισμένο τρόπο. Σε ρηχά νερά μπορούν να σπρώχνουν το σώμα τους από τον πυθμένα και να κινούνται με διαδοχικά άλματα.

Cuidado con el hipopótamo !



Un Hipopótamo persigue una lancha con turistas en Botsuana. Uno de los visitantes captó el momento en el que el macho salió del agua y comenzó a perseguir la embarcación en la que viajaba con sus hijos y una amiga.



El guía alejó la lancha tras ver… pic.twitter.com/IxWfH7bhxs — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) August 7, 2026

Ακριβώς αυτή την τεχνική χρησιμοποίησε και ο αρσενικός ιπποπόταμος στη Μποτσουάνα. Στο βίντεο φαίνεται να βγαίνει επανειλημμένα πάνω από την επιφάνεια του νερού καθώς καταδιώκει το σκάφος, μειώνοντας την απόσταση από τους τουρίστες.

Τελικά, το ζώο εγκατέλειψε την καταδίωξη και το σκάφος κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

«Για μερικές στιγμές, όλοι ανεξαιρέτως μέσα στο σκάφος ανησυχήσαμε πραγματικά», ανέφερε η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό.