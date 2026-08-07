Η κυβέρνηση της Ισπανίας γνωστοποίησε απόψε την απόφασή της να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα, καθώς και στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, για όσους ταξιδεύουν στη χώρα από την Ιταλία. Η κίνηση της Μαδρίτης αποτελεί απάντηση στα ανάλογα μέτρα που είχε προηγουμένως αποφασίσει η Ρώμη, μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».

«Η Ιταλία δεν δέχεται τελεσίγραφα για τα σύνορα»

Νωρίτερα η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι τοποθετήθηκε μέσω ανακοίνωσης απέναντι στην απαίτηση της Ισπανίας να ανακαλέσει η Ρώμη την προσωρινή αναστολή εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

Παράλληλα, η Ρώμη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω από την απόφασή της, η οποία αφορά πολίτες τρίτων χωρών που φθάνουν στην Ιταλία μέσω Ισπανίας.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία.

Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση Μελόνι διευκρίνισε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν στρέφονται κατά της Ισπανίας. Όπως επισήμανε, αντίστοιχες κινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, τόσο από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας όσο και από κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με την Ιταλία και την Ισπανία.

Τέλος, η Ρώμη σημειώνει ότι η προσωρινή αναστολή δεν συνεπάγεται ελέγχους για τους Ισπανούς πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για τους υπηκόους των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.