Ομοσπονδιακός εισαγγελέας στις ΗΠΑ, ο οποίος απολύθηκε πέρυσι εξαιτίας επικριτικών σχολίων που είχε γράψει ως ιδιώτης για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσέφυγε δικαστικά κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του παραβίασε τα δικαιώματά του που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Γουίλ Ρόζεντσβαϊγκ απείχε μόλις δύο εβδομάδες από την έναρξη δίκης για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Medicare, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα παλαιότερα κείμενα που είχε αναρτήσει σε προσωπικό ιστολόγιο και αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Τα κείμενα αυτά αναδείχθηκαν στο διαδίκτυο από συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή, ο οποίος δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπο από το προφίλ του Ρόζεντσβαϊγκ στο LinkedIn και επισήμανε στην ανάρτηση υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να τους επιστήσει την προσοχή.

Λιγότερο από τρεις ώρες μετά τη συγκεκριμένη ανάρτηση, σύμφωνα με την αγωγή, ο Ρόζεντσβαϊγκ έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα υπογεγραμμένο από την τότε υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, με το οποίο ενημερώθηκε ότι απολύεται. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εκτός πόλης μαζί με την οικογένειά του για τον εορτασμό του Ρος Ασανά.

Η απόλυσή του, τον Σεπτέμβριο του 2025, αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου κύματος απομακρύνσεων προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μεταξύ εκείνων που έχασαν τις θέσεις τους ήταν εισαγγελείς που είχαν εργαστεί σε έρευνες με αντικείμενο τον Τραμπ, καθώς και άλλα στελέχη που θεωρούνταν αντίθετα στις επιδιώξεις της κυβέρνησης.

Με την αγωγή που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, όπου είχε εργαστεί ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας επί πέντε χρόνια, ο Ρόζεντσβαϊγκ ζητά να επιστρέψει στη θέση του, να του καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές που έχασε και να αναγνωριστεί από το δικαστήριο ότι η απόλυσή του ήταν παράνομη.

Στην προσφυγή αναφέρεται ότι ο Ρόζεντσβαϊγκ ήταν ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος εισαγγελέας, ο οποίος είχε λάβει «σταθερά επαίνους και βραβεύσεις» για την απόδοσή του. Μάλιστα, σύμφωνα με το δικόγραφο, έχαιρε τόσο μεγάλης εκτίμησης στην υπηρεσία του, ώστε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την απόλυσή του είχε ενημερωθεί ότι, λόγω της επαγγελματικής του επίδοσης, επρόκειτο να του παραχωρηθεί ειδική θέση στάθμευσης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία.