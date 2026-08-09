Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Τουρκία μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, με την Άγκυρα να λαμβάνει πλέον συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων και παράλληλα να καλεί Ρωσία και Ουκρανία να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα έχει ζητήσει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή ενός «μορατόριουμ» στις επιθέσεις που πλήττουν εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τα περιστατικά στα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο πλοία τουρκικών συμφερόντων, με μέλη πληρωμάτων να τραυματίζονται.

Περιορισμοί στη διέλευση μέσω των Δαρδανελίων

Την ίδια ώρα, η Τουρκία φαίνεται να περνά από τις διπλωματικές προειδοποιήσεις σε πρακτικά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, οι τουρκικές Αρχές έχουν αναστείλει την έκδοση αδειών ή καθυστερούν την εξέταση αιτήσεων για αρκετά εμπορικά πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των Δαρδανελίων.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, σημαντικό ρωσικό λιμάνι για τις εξαγωγές πετρελαίου και σιτηρών, αλλά και ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς ουκρανικά λιμάνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση από την τουρκική κυβέρνηση για την απόφαση. Ωστόσο, η κίνηση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν αυξηθεί, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Δεν φαίνεται, πάντως, να έχει επιβληθεί γενικευμένος αποκλεισμός. Πλοία που κατευθύνονται προς τουρκικά ή βουλγαρικά λιμάνια εξακολουθούν να διέρχονται από τα Δαρδανέλια προς τη Μαύρη Θάλασσα.

«Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα»

Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Άγκυρας για την επέκταση των επιθέσεων.

Όπως ανέφερε, αρχικά οι επιθέσεις επικεντρώνονταν σε λιμάνια και πολεμικά πλοία, όμως πλέον επηρεάζουν εμπορικά πλοία χωρίς διάκριση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μεταξύ των πλοίων που έχουν πληγεί περιλαμβάνονται και πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας ή πλοία που φέρουν τουρκική σημαία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε ότι η Άγκυρα έχει μεταφέρει τις ανησυχίες της τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία που θα προστατεύει την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε δικά της μέτρα ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Στο επίκεντρο τα πλοία τουρκικών συμφερόντων

Η ανησυχία της Άγκυρας εντάθηκε μετά τις επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη των πληρωμάτων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη ζητήσει από τις εμπλεκόμενες πλευρές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Πλέον, η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα περιορίζει τον κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή έχει καταστεί κρίσιμο ζήτημα.

Ο κίνδυνος για πετρέλαιο και σιτηρά

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία και πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας των πληρωμάτων, καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων και αγροτικών εμπορευμάτων.

Το Νοβοροσίσκ αποτελεί βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, ενώ η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης τις θαλάσσιες οδούς της περιοχής για τις εξαγωγές της. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε περιορισμός στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Άγκυρα βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία: διατηρεί διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, ενώ παράλληλα καλείται να προστατεύσει τα τουρκικά συμφέροντα και τη ναυσιπλοΐα σε μια περιοχή όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρεάζουν πλέον άμεσα την εμπορική κίνηση.

Το αίτημα για μορατόριουμ, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη διέλευση πλοίων μέσω των Δαρδανελίων, δείχνει ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει πλέον την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα ως ζήτημα άμεσης ασφάλειας και όχι μόνο ως ακόμη μία παράμετρο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.