Στη Σερβία έφτασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα, η οποία διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Κατά την παραμονή του, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Σέρβο ομόλογό του, με την ατζέντα των συνομιλιών τους να επικεντρώνεται, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, σε ζητήματα «οικονομίας και ασφάλειας».

Τον Ζελένσκι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράφκα Τζέκοβιτς Χαντάνοβιτς. Το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος δείπνησε με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε ότι έχει «την πεποίθηση ότι αυτή η επίσκεψη θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεων» των δύο χωρών και θα ενισχύσει τη συνεργασία τους «σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ανέφερε ότι θα έχει «σημαντικές» συνομιλίες με τον Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό Τζούρο Μάτσουτ.

Οι δύο πρόεδροι θα έχουν επίσημες συνομιλίες το Σάββατο στο προεδρικό μέγαρο και θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο, σύμφωνα με τη σερβική προεδρία.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε την Πέμπτη, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι στόχος του Κιέβου είναι «να αποσπάσει τους Σέρβους από το στρατόπεδο της Ρωσίας» χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Ζελένσκι «χαστούκι» για τους Ρώσους.

Ο Βούτσιτς ωστόσο επανέλαβε τη θέση της Σερβίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της και δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις της Δύσης εναντίον της Μόσχας. «Η Ρωσία καθόρισε τη θέση της πριν από τεσσεράμισι, σχεδόν πέντε χρόνια και δεν την έχει τροποποιήσει έκτοτε», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η θέση αυτή «θα παραμείνει η ίδια μέχρι νεωτέρας».