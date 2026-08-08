Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, το οποίο περιλαμβάνει στρατιωτικά βίντεο, καταθέσεις πιλότων και περιγραφές ανεξήγητων περιστατικών από το 1950 έως το 2026.

Πρόκειται για την πέμπτη δημοσιοποίηση υλικού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE, που δημιουργήθηκε μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να αποχαρακτηρίσουν φακέλους σχετικούς με άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει συνολικά 41 αρχεία από το Πεντάγωνο, το FBI, τη CIA, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Εκτελεστικό Γραφείο του προέδρου των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται περισσότερα από δέκα βίντεο, φωτογραφίες, εκθέσεις πληροφοριών και οκτώ έντυπα FBI 302, στα οποία καταγράφονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Τα αρχεία συνοδεύονται από αρκετές διαγραφές για την προστασία προσώπων, επιχειρησιακών μεθόδων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Στον Κόλπο του Ομάν

Το περιστατικό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά στον Κόλπο του Ομάν. Αμερικανοί στρατιωτικοί που επέβαιναν σε αεροσκάφος ειδικών επιχειρήσεων AC-130J φέρονται να παρατήρησαν περίπου 25 εμφανίσεις άγνωστων αντικειμένων.

Έξι από τα βίντεο του νέου πακέτου αφορούν διαφορετικές λήψεις του ίδιου περιστατικού. Δεν πρόκειται, πάντως, για το πρωτογενές υλικό των στρατιωτικών αισθητήρων, αλλά για βίντεο που τραβήχτηκαν με κινητά τηλέφωνα από τις οθόνες του αεροσκάφους. Το στοιχείο αυτό περιορίζει τη δυνατότητα ανεξάρτητης ανάλυσης της ταχύτητας, της απόστασης και του πραγματικού μεγέθους των αντικειμένων.

Στην έκθεση πληροφοριών περιγράφονται ως «ψυχρές σφαίρες», επειδή εμφανίζονταν ψυχρότερες από το περιβάλλον στην υπέρυθρη απεικόνιση. Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς υπολογισμούς, κινούνταν σε χαμηλό ύψος, με ταχύτητες που κυμαίνονταν από 250 έως 1.300 μίλια την ώρα, άλλαζαν σχηματισμούς και πραγματοποιούσαν απότομους ελιγμούς.

Στην ίδια αναφορά υποστηρίζεται ότι ορισμένα από τα αντικείμενα φάνηκαν να αντιδρούν όταν το AC-130J χρησιμοποίησε το κύριο πυροβόλο του στο πλαίσιο της άσκησης. Ένα από αυτά περιγράφεται ως σφαίρα διαμέτρου περίπου 1,2 μέτρων. Το περιστατικό εξετάστηκε από το All-domain Anomaly Resolution Office, το αρμόδιο γραφείο του Πενταγώνου για τα UAP, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Νέες καταγραφές στη Μέση Ανατολή αλλά και τις ΗΠΑ

Στο υλικό περιλαμβάνεται και βίντεο του 2025 που υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η λήψη έγινε από στρατιωτικό αεροσκάφος σε άγνωστη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δείχνει ένα σφαιρικό αντικείμενο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από κατοικημένη ζώνη. Η πορεία του φαίνεται ευθύγραμμη, όμως η περιορισμένη διάρκεια του βίντεο και η έλλειψη συμπληρωματικών δεδομένων δεν επέτρεψαν την εξακρίβωση της φύσης του.

Ένα δεύτερο περιστατικό αναφέρθηκε το 2026 από ειδικό πράκτορα της αμερικανικής κυβέρνησης σε περιοχή των δυτικών ΗΠΑ. Ο πράκτορας ενημερώθηκε για την ανίχνευση μιας ραδιοσυχνότητας και έστρεψε προς την κατεύθυνσή της έναν φορητό αισθητήρα υπερύθρων. Στην οθόνη εμφανίστηκαν δύο αργά κινούμενες σκοτεινές περιοχές, οι οποίες καταγράφηκαν ως «black hot».

Στην έκθεση του FBI αναφέρεται ότι ο πράκτορας παρακολούθησε αρχικά ένα μαύρο αντικείμενο και στη συνέχεια εντόπισε ένα δεύτερο στα δεξιά του. Τα δύο σημεία κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση και με παρόμοια ταχύτητα, ώσπου χάθηκαν από το οπτικό πεδίο.

Η συνολική διάρκεια της παρατήρησης υπολογίστηκε σε πέντε έως δέκα λεπτά. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την απόσταση, το μέγεθος ή την προέλευση των αντικειμένων.

Το τεράστιο τρίγωνο πάνω από το Αφγανιστάν

Από τις πιο εντυπωσιακές μαρτυρίες είναι εκείνη πρώην στρατιωτικού πιλότου για ένα περιστατικό πάνω από την αεροπορική βάση Μπαγκράμ του Αφγανιστάν το 2002. Η κατάθεσή του καταγράφηκε από το FBI το 2024, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά το συμβάν.

Ο πιλότος ανέφερε ότι περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα παρατήρησε τα αστέρια να εξαφανίζονται σταδιακά από ένα μεγάλο τμήμα του ουρανού. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένα τεράστιο αντικείμενο σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου περνούσε αθόρυβα πάνω από τη βάση, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ο μάρτυρας υπολόγισε ότι το αντικείμενο είχε διάμετρο ή μήκος περίπου 150 μέτρων και κινούνταν με σταθερή ταχύτητα κοντά στους 150 κόμβους, χωρίς φώτα και χωρίς να παράγει αντιληπτό ήχο. Ένας δεύτερος πιλότος φέρεται να παρακολούθησε το ίδιο περιστατικό και να ρώτησε τον συνάδελφό του: «Το είδες κι εσύ αυτό;».

Το FBI δημιούργησε ψηφιακή απεικόνιση βασισμένη στην περιγραφή, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία. Η εικόνα, ωστόσο, αποτελεί καλλιτεχνική αναπαράσταση και όχι φωτογραφία του αντικειμένου. Η μεγάλη χρονική απόσταση ανάμεσα στο περιστατικό και την επίσημη κατάθεση αποτελεί επίσης παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας.

🇺🇸🛸 The Pentagon released 41 more UFO files on Friday, Aug. 7 — its fifth batch this year — spanning documents, images, and videos from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President. The records run from 1950 to 2026 and were posted to… pic.twitter.com/L8JNs7jG6P — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 7, 2026

Το «ημιδιαφανές» αντικείμενο στο Κολοράντο

Μία ακόμη κατάθεση αφορά πρώην εργαζόμενο του Πενταγώνου και τη σύζυγό του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τον Οκτώβριο του 2023 είδαν ένα τριγωνικό αντικείμενο να περνά πάνω από το σπίτι τους στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ένα σχεδόν τέλειο τρίγωνο, χωρίς εμφανή φτερά ή χώρο κινητήρα, το οποίο κινούνταν σε ύψος περίπου 90 μέτρων. Το αντικείμενο δεν παρήγαγε θόρυβο και έμοιαζε ημιδιαφανές, με μία παραμόρφωση γύρω από το περίγραμμά του που θύμιζε εικόνα μέσα από νερό ή ομίχλη. Πριν χαθεί από το οπτικό πεδίο, φέρεται να εμφάνισε μια ασημί-γαλάζια φωτεινή λωρίδα.

The Pentagon releases its fifth batch of UFO files including 41 more documents, pictures, and videos.



The batch pulls from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and the Executive Office of the President, with records going all the way back to 1950. pic.twitter.com/zYGH4CzQkm — No Jumper (@nojumper) August 7, 2026

Η θέαση διήρκεσε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα και δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί σε βίντεο. Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι και σε αυτή την περίπτωση ψηφιακή αναπαράσταση που δημιουργήθηκε βάσει της περιγραφής του ζευγαριού.

Οι μυστηριώδεις φωτεινές εμφανίσεις των πιλότων

Στους φακέλους περιλαμβάνεται και η κατάθεση πιλότου που ανέφερε επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις φωτεινών αντικειμένων κατά τη διάρκεια υπερατλαντικών πτήσεων. Η πρώτη παρατήρηση έγινε τον Οκτώβριο του 2023, σε πτήση από τη Μασαχουσέτη προς την Ιρλανδία.

Το αεροσκάφος πετούσε στα 37.000 πόδια, ενώ ο πιλότος εκτίμησε ότι τα φώτα βρίσκονταν πάνω από τα 50.000 πόδια. Ήταν λευκά, αρχικά αμυδρά, στη συνέχεια γίνονταν εντονότερα και τελικά εξαφανίζονταν. Κάθε κύκλος διαρκούσε από δέκα δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι είδε ανάλογα φαινόμενα περίπου δέκα φορές σε διαφορετικές πτήσεις.

Τέτοιες αναφορές απασχολούν τα τελευταία χρόνια τις αεροπορικές αρχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδίδονται σε άγνωστη τεχνολογία. Δορυφόροι, αντανακλάσεις του ηλιακού φωτός, ατμοσφαιρικές συνθήκες και οπτικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν ασυνήθιστες εικόνες, ιδιαίτερα όταν η παρατήρηση γίνεται τη νύχτα από κινούμενο αεροσκάφος.

Τι αποδεικνύουν –και τι όχι– τα αρχεία

Η δημοσιοποίηση των φακέλων δεν αποτελεί επιβεβαίωση ύπαρξης εξωγήινων σκαφών. Ο όρος UAP σημαίνει ότι ένα αντικείμενο ή φαινόμενο δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί με τα διαθέσιμα στοιχεία. Δεν περιγράφει την προέλευσή του και δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη εξωγήινης τεχνολογίας.

Το ίδιο το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι τα αρχεία του PURSUE αφορούν ανεπίλυτες περιπτώσεις, στις οποίες δεν υπήρξαν αρκετά δεδομένα για οριστικό συμπέρασμα. Σε αρκετές λήψεις λείπουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως η απόσταση από τον αισθητήρα, το ακριβές υψόμετρο, η ταχύτητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος καταγραφής. Χωρίς αυτά, ένα κοντινό και αργό αντικείμενο μπορεί να φαίνεται μακρινό και ταχύτατο, ενώ αντανακλάσεις, σφάλματα αισθητήρων ή το φαινόμενο της παράλλαξης μπορούν να αλλοιώσουν την εικόνα.

Η ξεχωριστή βάση δεδομένων του AARO δείχνει ότι πολλές παλαιότερες υποθέσεις που αρχικά παρέμεναν ανεξήγητες αποδόθηκαν τελικά σε αερόστατα, αποδημητικά πτηνά, συμβατικά αεροσκάφη ή τεχνικά σφάλματα. Υπάρχουν, βέβαια, και περιστατικά που παραμένουν ανοικτά, κυρίως επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελάχιστα και όχι επειδή έχει εντοπιστεί κάποια τεχνολογία που παραβιάζει τους γνωστούς νόμους της φυσικής.

Η επιχείρηση αποχαρακτηρισμού συνεχίζεται

Η διαδικασία άρχισε στις 8 Μαΐου 2026, όταν δημοσιεύτηκε το πρώτο πακέτο με 161 αρχεία. Ακολούθησαν νέες παρτίδες στις 22 Μαΐου, στις 12 Ιουνίου, στις 10 Ιουλίου και στις 7 Αυγούστου. Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι η έρευνα καλύπτει δεκάδες εκατομμύρια έγγραφα, αρκετά από τα οποία υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή και προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες και περιόδους.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει το πρόγραμμα ως επιχείρηση διαφάνειας απέναντι σε ένα θέμα που επί δεκαετίες συνδέθηκε με τη μυστικότητα των αμερικανικών υπηρεσιών. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία και ότι οι δημοσιοποιήσεις θα συνεχιστούν σταδιακά.

Η νέα παρτίδα προσθέτει σημαντικό υλικό στη δημόσια συζήτηση, χωρίς να δίνει οριστική απάντηση στο βασικό ερώτημα. Τα βίντεο και οι καταθέσεις καταγράφουν περιστατικά που οι αμερικανικές αρχές δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν, αλλά η απόσταση ανάμεσα στο «ανεξήγητο» και στο «εξωγήινο» παραμένει μεγάλη.