Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βελεστίνου Βόλου τα ξημερώματα του Σαββάτου 08/08 σε αγροτοδασική έκταση.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο #Βόλος.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.