Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βελεστίνου Βόλου τα ξημερώματα του Σαββάτου 08/08 σε αγροτοδασική έκταση.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.