Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ναυτιλιακά είδη την Παρασκευή 07/08, στην οδό Αριστοτέλους στον Άλιμο Αττικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 21:30 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι ένοικοι των διαμερισμάτων που βρίσκονται στους ορόφους πάνω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απείλησαν να επεκταθούν στους υπερκείμενους ορόφους του κτιρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον χώρο εμπορίου στον Άλιμο #Αττική. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.