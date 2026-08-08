Συναγερμός σήμανε στη Γιούτα των ΗΠΑ, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64 συνετρίβη την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς Widemouth 2. Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άνθρωποι, για την κατάσταση των οποίων δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση.

Το ελικόπτερο κατέπεσε περίπου στις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα, κοντά στο Ρίτσφιλντ, περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι. Η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή του ταμιευτήρα Three Creeks, κοντά στη νοτιοανατολική περίμετρο της φωτιάς και σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν άμεσα τα συντρίμμια, καθώς η έντονη δραστηριότητα της πυρκαγιάς είχε καταστήσει απροσπέλαστες τις διαθέσιμες διαδρομές. Η πτώση του ελικοπτέρου προκάλεσε, παράλληλα, νέα εστία φωτιάς γύρω από το σημείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τα σωστικά συνεργεία.

Breaking – S-64 firefighting helicopter crashed in Utah, today.



There were 2 people aboard. It was operated by Helicopter Transport Services [N793HT]



The helicopter was operating near the Widemouth 2 Fire in the Fishlake National Forest.



The Widemouth 2 Fire, which was… pic.twitter.com/sTs84e92Ep — Francisco Cunha (@OnDisasters) August 7, 2026

Οι αρχές αποφάσισαν να περιμένουν τη βελτίωση των συνθηκών, ώστε η επιχείρηση να πραγματοποιηθεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο επιπλέον ζωές. Μετά το δυστύχημα, οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά, προτού συνεχιστούν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 27 Ιουλίου από κεραυνό στο Εθνικό Δάσος Φίσλεϊκ και έχει κάψει περισσότερα από 105.000 acres, περίπου 425 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέχρι την Παρασκευή είχε περιοριστεί μόλις κατά 19%, ενώ στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 632 πυροσβέστες και επτά ελικόπτερα. Τουλάχιστον έξι κτίσματα έχουν καταστραφεί.

Το S-64 είναι ελικόπτερο βαρέος τύπου, με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 10.000 λίτρων νερού ανά ρίψη. Την έρευνα για τα αίτια της συντριβής αναλαμβάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών με τη συνδρομή της FAA. Οι ερευνητές θα προσεγγίσουν τα συντρίμμια μόλις οι συνθήκες στην περιοχή κριθούν ασφαλείς.