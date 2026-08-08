Σύντομη αναμένεται να είναι η θερινή ανάπαυλα για το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους στενούς συμβούλους και τους συνεργάτες του να έχουν επιστρέψει στα γραφεία τους τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.

Η Βουλή από την άλλη πλευρά θα ανεβάσει ξανά ρυθμούς μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 Αυγούστου, με την κυβέρνηση να έχει ήδη ετοιμάσει μια πυκνή ατζέντα νομοσχεδίων και θεσμικών παρεμβάσεων για το φθινόπωρο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου συνδέουν τον νέο κύκλο του κυβερνητικού έργου που έρχεται από το φθινόπωρο με τον πολιτικό ορίζοντα της άνοιξης του 2027. Ο πρωθυπουργός άλλωστε επιμένει να δηλώνει δημόσια με κάθε ευκαιρία πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η εντολή προς τα υπουργεία είναι να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών τους παρουσιάζοντας απτά αποτελέσματα στα οποία συγκαταλέγεται και το νομοθετικό έργο.

Πρώτο στη σειρά το νέο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης

Έτσι, το πρώτο νομοσχέδιο που προγραμματίζεται να φτάσει προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Η νέα αυτή παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας επιχειρεί να ενισχύσει τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κύρια ασφάλιση.

Το σχέδιο που προωθεί η κ. Νίκη Κεραμέως προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα μικρές επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς και ελεύθεροι επαγγελματίες. Παράλληλα, αλλάζει το φορολογικό πλαίσιο και διευκολύνεται η μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη ή επαγγελματική κατάσταση. Στόχος είναι η επαγγελματική ασφάλιση να γίνει πιο προσιτή, διαφανής και ασφαλής, προσφέροντας τη δυνατότητα συμπληρωματικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος χωρίς να υποκαθιστά την υποχρεωτική ασφάλιση μέσω του e-ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ.

Αναμορφώνεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Σειρά προς νομοθέτηση παίρνει και η αναμόρφωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η πρόταση του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη επιδιώκει να μετατρέψει το ΕΚΔΔΑ σε έναν σύγχρονο οργανισμό διαρκούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Η εκπαίδευση θα συνδέεται περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας και υπουργείου, ενώ προβλέπονται αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξειδικευμένη επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών. Μάλιστα το σχετικό πλαίσιο παρουσιάστηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Ιουνίου.

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να κατατεθεί και το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων. Η πρωτοβουλία του Άδωνι Γεωργιάδη αφορά την αξιοποίηση πληροφοριών υγείας για επιστημονική έρευνα, επιδημιολογική παρακολούθηση, καινοτομία και σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, υπό συγκεκριμένους όρους ασφάλειας και ελέγχου.

Στο νέο πλαίσιο αποσαφηνίζονται οι ευθύνες του υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ, ενώ καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης άδειας, πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία επιστημονικής γνωμοδοτικής επιτροπής και επιτροπής δεοντολογίας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες θα αξιοποιούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με μηχανισμούς λογοδοσίας, εποπτείας και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Δύο σχέδια νόμου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Την ίδια ώρα στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προετοιμάζονται, ταυτόχρονα, δύο παρεμβάσεις για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πρώτη θα αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στην αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων. Η δεύτερη θα διευρύνει το ποινικό πλαίσιο για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, επικαιροποιώντας τα αδικήματα και τις κυρώσεις και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Αλλαγές στην αγορά ρεύματος και προστασία των καταναλωτών

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά όμως και το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711. Η μεταρρύθμιση καλύπτει δύο μεγάλα πεδία: τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων με το δίκτυο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη ισχύς.

Στο σκέλος της λιανικής προβλέπονται νέα δικαιώματα για τους καταναλωτές, πρόσβαση σε συμβάσεις σταθερής τιμής, κανόνες για την κοινή χρήση ενέργειας και πρόσθετες εγγυήσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ρυθμίζονται ακόμη η λειτουργία του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (σ.σ. είναι ο ειδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που υποχρεούται να ηλεκτροδοτεί προσωρινά τα ακίνητα καταναλωτών των οποίων ο προηγούμενος προμηθευτής έπαψε να παρέχει ρεύμα ή αέριο λόγω δικής του υπαιτιότητας) και οι υποχρεώσεις των εταιρειών προμήθειας ως προς τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων.

Στις δε περιοχές όπου το ηλεκτρικό δίκτυο έχει φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων του, νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης ή κατανάλωσης ενέργειας θα μπορούν να συνδέονται με ειδικούς όρους, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωσή του.

Η πυρηνική ενέργεια μπαίνει θεσμικά στη συζήτηση

Ξεχωριστό πολιτικό και ενεργειακό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Για πρώτη φορά οργανώνεται σε κυβερνητικό επίπεδο μια τέτοια επιτροπή, που θα δίνει έμφαση στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, γνωστούς διεθνώς ως SMRs, για τους οποίους έχει μιλήσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο ότι θα συσταθεί επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα εξετάσει κατά πόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αποκτήσει θέση στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Σε αντίθεση με τους μεγάλους συμβατικούς πυρηνικούς σταθμούς, οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες προβάλλονται ως λύση μικρότερης κλίμακας, χωρίς αυτό να αναιρεί τα σύνθετα ζητήματα ασφάλειας, κόστους, υποδομών και κοινωνικής αποδοχής που θα πρέπει να αξιολογηθούν.

Αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής

Ο φθινοπωρινός σχεδιασμός συμπληρώνεται τέλος με τη αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 που παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, στο εν λόγω Σχέδιο προστίθενται 73 νέες δράσεις, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% των προγραμματισμένων οροσήμων.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που τοποθετούνται στο κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα είναι η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και η απλούστευση των μεταβιβάσεων, η αναδιοργάνωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η δημιουργία εθνικού μηχανισμού για την προστασία ζώων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δράσεων για τις επιδόσεις των μαθητών στον διαγωνισμό PISA και οι διαδικασίες που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.