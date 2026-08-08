Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις της, θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο την Athens Kallithea στην «Allwyn Arena» (20:00, Cosmote Sport 3).

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη από τις θύρες με πρόσβαση από την οδό Καππαδοκίας, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Το σημερινό τεστ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον Μάρκο Νίκολιτς να δει την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12 Αυγούστου.

Δεν αποκλείεται ο Σέρβος τεχνικός να παρατάξει το σχήμα που έχει στο μυαλό του για τα επίσημα παιχνίδια, ενώ το ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα» αναμένεται να κάνει και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, ο Μίλαν Βιτάλις.

Μέχρι στιγμής η Ένωση έχει δώσει έξι φιλικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της στην Ολλανδία κόντρα σε Ντε Γκράαφτσαπ, Φίτεσε, Χρόνινχεν, Τσβόλε, Σάμσουνσπορ και Σιντ Τρούιντεν.