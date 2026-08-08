Στην άμεση οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων και στην αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία στρέφεται πλέον το βάρος του κυβερνητικού σχεδίου.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό, οι αιτήσεις για τα πρώτα επιδόματα ανοίγουν από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία για επισκευές και ανακατασκευές τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο οι πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν αρχίσουν οι φθινοπωρινές βροχές.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, παρουσίασε στο ΕΡΤnews το πλαίσιο των αποζημιώσεων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η κρατική βοήθεια για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει πλέον το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών αναμένεται έως τις 20 Αυγούστου.

Οι αυτοψίες και οι αιτήσεις

Στο Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ολοκληρώθηκαν. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, καταγράφηκαν 79 «κόκκινα» σπίτια, τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για χρήση, 56 «κίτρινα», δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα, και 57 «πράσινα».

Από τη Δευτέρα οι πληγέντες θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στους δήμους για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση οικοσκευής. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ για όσους δεν βρέθηκαν στο ακίνητό τους κατά την πρώτη καταγραφή θα υπάρχει δυνατότητα νέας αυτοψίας. Ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι, εφόσον οι φάκελοι είναι πλήρεις, τα πρώτα ποσά αναμένεται να καταβληθούν μέσα σε δέκα ημέρες.

Το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται έως 600 ευρώ, ενώ η ενίσχυση για επισκευή ή αντικατάσταση οικοσκευής μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσες κατοικίες προβλέπεται ποσό έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς.

Πλήρης κάλυψη για σπίτια και κατεδαφίσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη στεγαστική συνδρομή. Η κρατική αρωγή για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτιρίων ανεβαίνει στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Για περιπτώσεις ολοσχερούς καταστροφής, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για κατοικίες επιφάνειας έως 150 τετραγωνικά μέτρα και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις για επισκευή ή ανακατασκευή αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το κράτος αναλαμβάνει επίσης το πλήρες κόστος κατεδάφισης των «κόκκινων» κτιρίων, δαπάνη που έως σήμερα επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες.

Για τις οικογένειες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κύριες κατοικίες τους, προβλέπεται επιδότηση προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες ή χρήστες κατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες».

Στήριξη προβλέπεται και για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, με την κρατική επιχορήγηση για εξοπλισμό και μηχανήματα να φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Παράλληλα σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα τύπου «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο, με στόχο να τονωθεί η κίνηση σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι, όπου η πυρκαγιά επηρέασε και την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Πρώτα έργα πριν από τις βροχές

Η επόμενη κρίσιμη μάχη αφορά την προστασία των καμένων πλαγιών από διάβρωση και πλημμυρικά φαινόμενα. Η περίμετρος που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά υπολογίζεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 95.000 βρίσκονται στην Αττική. Η χαρτογράφηση συνεχίζεται, καθώς στο εσωτερικό της πληγείσας ζώνης υπάρχουν εκτάσεις με διαφορετική ένταση καύσης αλλά και νησίδες βλάστησης που διασώθηκαν.

Οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Αυγούστου. Στις καμένες εκτάσεις προβλέπονται κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχοι, ενώ στα ρέματα θα κατασκευαστούν κορμοφράγματα για τη συγκράτηση φερτών υλικών και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου προς τους κατάντι οικισμούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πρώτες παρεμβάσεις θα αρχίσουν γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του δάσους και, όπου οι επιστημονικές αξιολογήσεις το απαιτήσουν, συμπληρωματικές αναδασώσεις και έργα ορεινής υδρονομίας. Προβλέπονται ακόμη υλοτομίες επικίνδυνων καμένων δέντρων, απαγόρευση θήρας και βόσκησης στις πληγείσες περιοχές, καθώς και μέτρα για την προστασία της άγριας πανίδας.

Ο ρόλος του Antinero και η χρηματοδότηση

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το πρόγραμμα Antinero, μέσω του οποίου είχαν προηγηθεί καθαρισμοί βιομάζας, συντηρήσεις δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία, στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και του άξονα που επλήγη είχαν διατεθεί περίπου 20 εκατ. ευρώ από το 2022, με ορισμένες από αυτές τις παρεμβάσεις να συμβάλλουν στον περιορισμό της έντασης της φωτιάς.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι το Antinero δεν μπορεί να αποτρέψει από μόνο του μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις διαχείρισης της καύσιμης ύλης έδωσαν χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης και απέτρεψαν, σε ορισμένα σημεία, την επέκταση του μετώπου προς οικισμούς και δασικές εκτάσεις μεγαλύτερης αξίας.

Για τα νέα έργα αποκατάστασης έχουν ανακοινωθεί χρηματοδοτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς για μελέτες και παρεμβάσεις, 25 εκατ. ευρώ από τη HELLENiQ ENERGY για δράσεις μετά τις φετινές πυρκαγιές και επιπλέον 25 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για δασοτεχνικά, ορεινά υδρονομικά και αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική.

Το ζητούμενο πλέον είναι η ταχύτητα υλοποίησης. Για τους κατοίκους που έχασαν σπίτια και περιουσίες, οι αποζημιώσεις αποτελούν την άμεση ανάγκη. Για τις καμένες πλαγιές και τους οικισμούς που βρίσκονται χαμηλότερα, η έγκαιρη ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων θα είναι το κρίσιμο τεστ πριν από τον χειμώνα.