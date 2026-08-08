Την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου.
Το «Alexander Stadium» θα υποδεχθεί την Ελληνική αποστολή η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 60 αθλητές, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις Ελληνικές συμμετοχές:
Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα
12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός Ραφαηλίδου, Μαγκούλια
12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης
12:45 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:25 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη
13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου, Σταματονικολός
13:55 400 μ. (Α) Προκριματικός
14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης
14:35 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός
14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Γεννίκης, Μαχαίρας, Μουζενίδης
Απόγευμα
21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός
21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη
22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Τρίτη 11 Αυγούστου – 2η ημέρα
12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα
12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος
14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη
14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος
Απόγευμα
21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου
21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός
23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς
23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
Τετάρτη 12 Αυγούστου – 3η ημέρα
12:35 100 μ. (Α) 10θλο
12:40 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Αναγνωστοπούλου
13:05 400 μ. (Γ) Προκριματικός
13:20 Μήκος (Α) 10θλο
13:40 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά
14:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Αναγνωστοπούλου
14:20 800 μ. (Α) Ημιτελικός
14:40 Σφαιροβολία (Α) 10θλο
14:55 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
Απόγευμα
21:05 Ύψος (Α) 10θλο
21:45 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:55 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
22:20 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
22:40 Τριπλούν (Α) Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης
22:50 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:08 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:22 400 μ. (Α) 10θλο
23:47 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
Πέμπτη 13 Αυγούστου – 4η ημέρα
12:33 110 μ. εμπ. (Α) 10θλο
12:55 Ύψος (Γ) Προκριματικός Δόση
13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος
13:20 Δισκοβολία (Α) 10θλο Α Γκρουπ
13:30 3000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
14:10 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:25 Δισκοβολία (Α) 10θλο Β Γκρουπ
14:45 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:00 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Α Γκρουπ
15:35 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος
15:45 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Β Γκρουπ
16:55 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος
Απόγευμα
20:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Α Γκρουπ
21:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Β Γκρουπ
21:40 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:50 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:05 200 μ. (Α) Ημιτελικός
22:29 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:45 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:10 1500 μ. (Α) 10θλο
23:28 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:50 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Παρασκευή 14 Αυγούστου – 5η ημέρα
12:35 100 μ. εμπ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
12:40 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
12:50 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
13:05 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:25 Ύψος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
13:35 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
14:05 1500 μ. (Α) Προκριματικός
Απόγευμα
21:35 Σφαιροβολία (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
21:45 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:00 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:30 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:40 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:55 200 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
23:25 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:46 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 15 Αυγούστου – 6η ημέρα
09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος
09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου
09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης
09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη
12:25 Μήκος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
13:50 Μήκος (Γ) Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση
13:55 Ακοντισμός (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
14:15 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:40 4Χ100 μ. (Γ) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ
15:00 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ
Απόγευμα
21:45 800 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα
22:01 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:07 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:10 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:17 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:25 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:07 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:33 4X100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:48 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
Κυριακή 16 Αυγούστου – 7η ημέρα
09:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Νούλα
10:10 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Σταμούλης
Απόγευμα
21:30 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
21:55 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:05 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
22:35 4Χ100 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
22:50 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:13 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:33 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
23:48 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ