Την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Το «Alexander Stadium» θα υποδεχθεί την Ελληνική αποστολή η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 60 αθλητές, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις Ελληνικές συμμετοχές:

Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα

12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός Ραφαηλίδου, Μαγκούλια

12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

12:45 800 μ. (Α) Προκριματικός

13:25 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη

13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου, Σταματονικολός

13:55 400 μ. (Α) Προκριματικός

14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

14:35 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Γεννίκης, Μαχαίρας, Μουζενίδης

Απόγευμα

21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη

21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη

22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη

22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Τρίτη 11 Αυγούστου – 2η ημέρα

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος

Απόγευμα

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς

23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Τετάρτη 12 Αυγούστου – 3η ημέρα

12:35 100 μ. (Α) 10θλο

12:40 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Αναγνωστοπούλου

13:05 400 μ. (Γ) Προκριματικός

13:20 Μήκος (Α) 10θλο

13:40 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά

14:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Αναγνωστοπούλου

14:20 800 μ. (Α) Ημιτελικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) 10θλο

14:55 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα

21:05 Ύψος (Α) 10θλο

21:45 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

22:20 200 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:40 Τριπλούν (Α) Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης

22:50 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:08 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:22 400 μ. (Α) 10θλο

23:47 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Πέμπτη 13 Αυγούστου – 4η ημέρα

12:33 110 μ. εμπ. (Α) 10θλο

12:55 Ύψος (Γ) Προκριματικός Δόση

13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος

13:20 Δισκοβολία (Α) 10θλο Α Γκρουπ

13:30 3000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

14:10 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:25 Δισκοβολία (Α) 10θλο Β Γκρουπ

14:45 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:00 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Α Γκρουπ

15:35 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος

15:45 Επί Κοντώ (Α) 10θλο Β Γκρουπ

16:55 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος

Απόγευμα

20:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Α Γκρουπ

21:35 Ακοντισμός (Α) 10θλο Β Γκρουπ

21:40 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:50 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:05 200 μ. (Α) Ημιτελικός

22:29 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:45 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:10 1500 μ. (Α) 10θλο

23:28 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Παρασκευή 14 Αυγούστου – 5η ημέρα

12:35 100 μ. εμπ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

12:40 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο

12:50 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος

13:05 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός

13:25 Ύψος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

13:35 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός

14:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

14:05 1500 μ. (Α) Προκριματικός

Απόγευμα

21:35 Σφαιροβολία (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

21:45 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:00 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:30 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:40 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:55 200 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

23:25 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:46 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 15 Αυγούστου – 6η ημέρα

09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Κριτούλης, Παπαστεργίου, Ντεντόπουλος

09:30 Ημιμαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου

09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ, Κελεπούρης, Καραγιάννης

09:30 Μαραθώνιος Βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου, Φιάσκα, Κουρκουτσάκη

12:25 Μήκος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

13:50 Μήκος (Γ) Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση

13:55 Ακοντισμός (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

14:15 1500 μ. (Γ) Προκριματικός

14:40 4Χ100 μ. (Γ) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ

15:00 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός ΕΛΛΑΔΑ

Απόγευμα

21:45 800 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα

22:01 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:07 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:10 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:17 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:25 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:07 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4X100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 16 Αυγούστου – 7η ημέρα

09:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Νούλα

10:10 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Σταμούλης

Απόγευμα

21:30 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:05 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:35 4Χ100 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

22:50 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:13 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ