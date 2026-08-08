Συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές και έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Αγίας Πελαγίας έχει προκαλέσει καταγγελία για την αδιανόητη συμπεριφορά αλλοδαπού τουρίστα απέναντι σε 10χρονο κορίτσι.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε επιχείρηση της περιοχής και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά σε έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του άνδρα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο τουρίστας απευθύνθηκε σε εργαζόμενη ή ιδιοκτήτρια του καταστήματος και φέρεται να ζήτησε να μάθει αν μπορεί να δώσει χρήματα για το ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία. Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα προκάλεσε αντιδράσεις και οργή, καθώς η ανήλικη δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη συζήτηση που εξελίσσεται δίπλα της.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σχετικά με περιστατικό που αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ρεπορτάζ καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιστατικού σε κατάστημα, αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του αλλοδαπού, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Τονίζεται ότι, η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού, με γνώμονα την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τους ανθρώπους της επιχείρησης και άλλους παριστάμενους, προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα του άνδρα και να διαπιστώσουν αν έχει ήδη αποχωρήσει από την περιοχή ή τη χώρα.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα και να υπάρξουν επίσημα ευρήματα, όσα περιγράφονται για το περιστατικό αντιμετωπίζονται ως καταγγελλόμενα και όχι ως τελεσίδικα διαπιστωμένα γεγονότα.