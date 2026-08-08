Ο οίκος Christie’s και τα κινηματογραφικά στούντιο 20th Century Studios ανακοίνωσαν διαδικτυακή δημοπρασία που παρουσιάζει με τα ρούχα και αξεσουάρ από την επερχόμενη ταινία The Devil Wears Prada 2.

Σε συνεργασία με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Μέριλ Στριπ η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με τα έσοδα να διατίθενται στην Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) με έδρα τη Νέα Υόρκη και στο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).

Η δημοπρασία περιλαμβάνει ρούχα υψηλής ραπτικής και πολυτελή αξεσουάρ που φορούν στην οθόνη οι Μέρι Στριπ, Αν Χάθαγουεϊο, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Σιμόν Άσλεϊ και Lady Gaga. Στα highlights της πώλησης περιλαμβάνονται ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο ζευγάρι κόκκινες γόβες Valentino Garavani Rockstud που φορέθηκαν από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, που υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ μαζί με ένα παλτό με φούντες Dries Van Noten από την κολεξιόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 και ένα ασπρόμαυρο σακάκι Schiaparelli.

Επιπλέον στη δημοπρασία πωλούνται φόρεμα Gabriela Hearst Niki που φορέθηκε στην οθόνη από την Αν Χάθαγουεϊ, χειροπέδα Elsa Peretti που φορέθηκε από την Έμιλι Μπλαντ και μάξι φόρεμα με φτερά Bad Binch TongTong του Terrence Zhou που φορέθηκε από τη Lady Gaga στο μουσικό βίντεο RUNWAY, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Δημιουργίες των οίκων Dolce & Gabbana, Dior, Elie Saab, Vhernier, Fendi και ένα κλασικό γαλαζοπράσινο πουλόβερ J.Crew διατίθενται επίσης προς πώληση.

Η διαδικτυακή δημοπρασία της συλλογής The Devil Wears Prada 2 διεξάγεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποκλειστικά διαδικτυακά..

Τα ρούχα και αξεσουάρ από την ταινία θα παρουσιάζονται στον οίκο Christie’s της Νέας Υόρκης από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.