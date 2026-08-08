Συνεχίζονται οι διακρίσεις της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Όρεγκον. Μετά το μετάλλιο της Μητροπούλου στο μήκος και την έκτη θέση της Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία, ήταν η σειρά του Απόστολου Τζαμτζή να πετύχει μια σπουδαία επίδοση.

Ο 19χρονος έκανε τον καλύτερο του αγώνα και ανταμείφθηκε με την πέμπτη θέση στον τελικό της σφυροβολίας με 72,20 μέτρα. Η επίδοσή του αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, καθώς βελτίωσε το 71,13μ. του προκριματικού.

Ο αθλητής ξεκίνησε, με μία άκυρη προσπάθεια και στη συνέχεια με 69,40μ., ωστόσο στην τρίτη προσπάθεια βρήκε τον ρυθμό του και έστειλε τη σφύρα στα 72,20μ. Στις δύο επόμενες βολές ήταν άκυρος και έκλεισε τον αγώνα με 67,02 μέτρα.

Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη επέστρεψε υγιής στης δράση μετά από μακρά περίοδο τραυματισμών, που του στέρησαν τη συμμετοχή στους αγώνες του 2025.

Οι επιδόσεις των μεταλλίων κινήθηκαν αρκετά ψηλά, με τον Κινέζο Τσεν να κατακτά τη νίκη με 79,16μ., τον Αμερικανό Κάιντεν Χιούλετ να ακολουθεί με 77,55μ. και τον Βρετανό Λάρκινς να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 75,38 μέτρα.

Στον τελικό η Ρούσσου

Στο μεταξύ, η Ιουλιάννα Ρούσσου θα είναι στον τελικό των 800μ. χάρη στην εξαιρετική της εμφάνιση στη δεύτερη ημιτελική σειρά του αγωνίσματος, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 2:02.95.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή χρειάστηκε να σπαταλήσει περισσότερες δυνάμεις από αυτές που υπολόγιζε, ωστόσο σε κανένα σημείο της διαδρομής δεν φάνηκε να χάνει τον έλεγχο. Τερμάτισε, μάλιστα, πίσω από την Αμερικανίδα Σέπαρντ, η οποία πέτυχε 2:01.97.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που η χώρα μας θα έχει εκπροσώπηση στον τελικό των 800 μέτρων. Η προηγούμενη ήταν το 2021, με την Έλλη–Ευτυχία Δεληγιάννη, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.