Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία, μεταφέροντας αυτή τη φορά τις καλοκαιρινές τους εικόνες από τη Moorea στα θρυλικά Μπόρα Μπόρα.

Μετά τις πρώτες ημέρες σε ένα από τα πιο καταπράσινα νησιά της περιοχής, το ζευγάρι επέλεξε να συνεχίσει την εξωτική του απόδραση σε έναν προορισμό που συνδέεται όσο λίγοι με τις γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες, τα μπανγκαλόου πάνω στο νερό και τους χαλαρούς ρυθμούς του Ειρηνικού.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες από το ταξίδι τους, καταγράφοντας στιγμές πάνω στο σκάφος, βουτιές στη λιμνοθάλασσα και ώρες ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν τα διάφανα νερά, οι βόλτες με φόντο το τροπικό τοπίο, αλλά και η επαφή με τον θαλάσσιο κόσμο της Πολυνησίας, από πολύχρωμα ψάρια μέχρι μικρούς καρχαρίες.

Το ταξίδι άρχισε από τη Moorea, όπου η Αθηνά Οικονομάκου είχε δημοσιεύσει ένα πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με σαλάχια, κολύμπι στα καταγάλανα νερά και εικόνες από τις παραλίες του νησιού. Στη λεζάντα της ανάρτησής της είχε περιγράψει τις πρώτες ημέρες του μήνα του μέλιτος ως ένα όνειρο που ζουν μαζί, μακριά από την καθημερινότητα.

Στα Μπόρα Μπόρα, οι δύο τους συνέχισαν με ακόμη πιο χαλαρούς ρυθμούς. Από νωρίς το πρωί έως τη δύση του ήλιου, φαίνεται πως έχουν αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ακολουθούν το πρόγραμμα του νησιού: θάλασσα, σκάφος, τοπικές γεύσεις και μικρές εξορμήσεις στη λιμνοθάλασσα. Οι αναρτήσεις τους δεν έχουν στηθεί γύρω από πολυτελείς λεπτομέρειες, αλλά γύρω από την εμπειρία του τόπου και τον χρόνο που περνούν μαζί.

Μετά τον γάμο στην Πάρο

Η επιλογή της Γαλλικής Πολυνησίας ήρθε μετά τον γάμο τους και το τριήμερο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο, όπου είχαν στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Το ζευγάρι είχε προηγουμένως ανταλλάξει όρκους σε πιο κλειστό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα, ενώ η Πάρος αποτέλεσε το σκηνικό της μεγάλης γιορτής με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Η Οικονομάκου και ο Τσερέλα γνωρίστηκαν το 2024 και αρραβωνιάστηκαν την άνοιξη του 2025. Από τότε έχουν επιλέξει να μοιράζονται επιλεκτικά στιγμές από την κοινή τους ζωή στα social media, με το ταξίδι του μέλιτος να είναι η πιο πρόσφατη σελίδα αυτής της νέας αρχής.