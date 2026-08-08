Την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής με βάθος, που «δεν έχει αυτή η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στο ΕΡΤ News Radio, με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν.

Υποστήριξε ότι η ενίσχυση της άμυνας και της δύναμης αποτροπής θέλουν και διπλωματία για να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και πως «αυτή η υποχωρητικότητα που φάνηκε τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις γεωπολιτικές αλλαγές και την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, δημιουργούν ένα κοκτέιλ επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «ακριβώς την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αποτρεπτικές ενέργειες της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, είδαμε την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας η οποία μάλιστα προβλέπει ρήτρα συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη απειληθεί». Είπε ότι «αυτή η συμφωνία έχει μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Τουρκία, γιατί αυτό σημαίνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις συνεργασίες στα θέματα αμυντικής βιομηχανίας, ενώ θυμίζω και την αμυντική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου». Τόνισε ότι «όλα αυτά έχουν γίνει σε ένα μήνα και ακριβώς μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου υπήρξε και αλλαγή πλεύση της Προεδρίας Τραμπ σχετικά με την αμυντική εξοπλιστική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας. Ταυτόχρονα, ακολουθούν και πάρα πολλές συμφωνίες των ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί τα χείρω» και «πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα, να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική». Υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει μια στρατηγική όπου θα μπορούσε να δομήσει ανάλογες συμφωνίες και να παρεμποδίσει συμφωνίες της Τουρκίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Με αφορμή την απόρριψη από τον νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου των αιτημάτων για την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «οι σκιές παραμένουν». Όσον αφορά στο απόρρητο μήνυμα που προσκόμισε ο Χρήστος Σπίρτζης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «η αιτιολογία λέει ότι αυτό προσκομίστηκε στο πρωτοδικείο που εξέδωσε απόφαση», για να σχολιάσει: «Μα, το πρωτοδικείο είναι που, επειδή θεώρησε αυτό νέο στοιχείο, ζήτησε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να ανοίξει ξανά η έρευνα». Αντίστοιχα, πρόσθεσε, «πιστεύει κανείς ότι κάποιοι ιδιώτες ήθελαν να παρακολουθούν έναν πρώην πρωθυπουργό της χώρας;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι εκκρεμεί και η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, «ακριβώς για να έχουμε την απόφαση συμμόρφωσης της χώρας με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί από την ΕΥΠ ο Νίκος Ανδρουλάκης δημόσια, εγγράφως, για τους λόγους παρακολούθησης». Τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κοινοποιήσει την απόφαση και πως «όταν πήγαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ εκείνος του είπε ότι δεν βρήκε κανένα φάκελο». «’Αρα, πώς θα τον ενημέρωναν στο αυτί;», σχολίασε.

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «αποκαλύφθηκε λίγους μήνες πριν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι μάλλον ή δεν υπάρχουν φάκελοι και έχουν καταστραφεί ακριβώς για να μην υπάρξει ενημέρωση ή δεν υπήρξε ποτέ έγγραφη αίτηση για την παρακολούθηση και στο μιλητό κάποιος έδωσε εντολή για παρακολούθηση Ανδρουλάκη». Πρόσθεσε ότι «χτίστηκε ένα ολόκληρο αφήγημα ότι δεν θέλει να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί, ενώ ο Ανδρουλάκης και έχει πάει στο ΣτΕ ζητώντας να ενημερωθεί εγγράφως και δημόσια και έχει δικαιωθεί και δεν τον έχουν ενημερώσει και έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Ενόψει των μέτρων στήριξης που αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε πως «οι πολίτες ξέρουν καθώς έχει ήδη ζωγραφιστεί ο καμβάς της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας». Αναφερθείς στο παράδειγμα της 13ης σύνταξης, έκανε λόγο για «κυβέρνηση που υποκρίνεται, ψεύδεται, θέλει μόνο να λασπολογείκαι να κατηγορεί τους αντιπάλους, ενώ η ίδια στα μουλωχτά προσπαθεί να υιοθετήσει τις πολιτικές που προτείνουμε ακριβώς για να πει ότι είναι νόθα».»Όταν δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκει 300 εκατομμύρια, είναι σωστή. Όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει 420, όχι;», ρώτησε.

Μεταξύ άλλων κάλεσε τον ‘Αδωνι Γεωργιάδη να πει «ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πληρώσει τα 40 εκατομμύρια για τα σπιτάκια ανακύκλωσης».