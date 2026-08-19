Στη σύλληψη προσωπικού συμβούλου του προέδρου της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, προχώρησαν χθες Τρίτη οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απόπειρας γυναικοκτονίας. Ο συλληφθείς φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε δικηγόρο με την οποία διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

🚨 ESCÁNDALO INTERNACIONAL: DETUVIERON EN BOLIVIA A FERNANDO CERIMEDO, CONSULTOR VINCULADO POLÍTICAMENTE A MILEI



Bomba política con repercusión regional. Fernando Cerimedo, consultor argentino que estuvo vinculado políticamente a Javier Milei y Jair Bolsonaro, fue detenido en… pic.twitter.com/XJxBq20wEH — Argentina Noticias (@argennoti) August 18, 2026

Πρόκειται για τον αργεντινό υπήκοο Φερνάντο Σεριμέδο, πολιτικό σύμβουλο που συνεργάστηκε με νικηφόρες εκστρατείες υποψηφίων της δεξιάς σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του κεντροδεξιού βολιβιανού προέδρου Πας. Συνέχιζε να εργάζεται για αυτόν τον τελευταίο μετά την ανάδειξή του στην εξουσία, τον Νοέμβριο του 2025.

⚡ #AHORA | La abogada Nadia Beller denunció al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por corrupción tras sufrir un atentado a tiros. Acusó directamente al asesor argentino Fernando Cerimedo, ya detenido, y dijo temer por su vida en la clínica donde está internada.… — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 18, 2026

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σάντα Κρους ενώ ετοιμαζόταν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας, να επιβιβαστεί σε πτήση για το Μπουένος Άιρες.

Η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ανακοίνωσε πως ζήτησε να προφυλακιστεί.

Η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας, μπροστά σε ξενοδοχείο στη Σάντα Κρους (ανατολικά), τη διέπραξαν δυο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων, που φόραγαν κράνη μοτοσικλειστών, δείχνουν πλάνα που μεταδόθηκαν από βολιβιανά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο ένας τους έβγαλε από τσέπη πιστόλι και τη σημάδεψε, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

#NoticieroPopular

🔺Nadia Beller: "intentaron silenciarme. Comencé una relación con Fernando Cerimedo. Fui testigo de negociados".

Vía: DTV pic.twitter.com/HjbqX7e0Gz — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) August 18, 2026

Χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες.

«Προφανώς ήθελε να με ξεφορτωθεί», δήλωσε η κ. Βέγιερ στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο DTV από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται, κατηγορώντας τον κ. Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της.

Η δικηγόρος, που αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων, υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν κατ’ αυτήν η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πήγε στο ξενοδοχείο μπροστά στο οποίο υπέστη επίθεση διότι είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα που της υποσχόταν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), του κυριότερου αντιπάλου του Ροδρίγο Πας.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο την είχε ενθαρρύνει να πάει κι είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα την προστάτευαν σωματοφύλακές του.

Το κινητό τηλέφωνο και η τσάντα της δικηγόρου κλάπηκαν από τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Νάδια Βέγιερ είχε διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο της Βολιβίας με τα χρώματα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του οποίου ηγέτης ήταν ακόμη τότε ο κ. Μοράλες. Χθες ωστόσο δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, έχοντας συμβολή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.