H ιδέα της αφιέρωσης μιας μεγάλης μουσειακής έκθεσης σε έναν πολυτελή οίκο μόδας ήταν πρωτότυπη τη δεκαετία του 1980.

Το 1985 η έκθεση «Steps Through Work. Fendi / Karl Lagerfeld 1985» εγκαινιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea) της Ρώμης, προσφέροντας μια εικόνα στον δημιουργικό κόσμο του Fendi και γιορτάζοντας τις δύο πρώτες δεκαετίες της συνεργασίας του Καρλ Λάγκερφελντ με τον οίκο.

Ήταν μία συνεργασία του Λάγκερφελντ με τις Άννα, Κάρλα, Πάολα, Φράνκα και Άλντα, κόρες των Αντέλε και Εντοάρντο Φέντι, ιδρυτών του οίκου.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η ιστορική έκθεση επιστρέφει με τίτλο «After Steps Through Work. Fendi / Karl Lagerfeld 1985» παράλληλα με την παρουσίαση της πρώτης επίδειξης υψηλής ραπτικής της διευθύντριας δημιουργικού, Μαρία Γκράτσια Κιούρι για τον οίκο.

Επανεξετάζοντας μια έκθεση που υπήρχε σε μεγάλο βαθμό μόνο σε αρχειακές φωτογραφίες και αναμνήσεις, η Κιούρι τη μετατρέπει σε ένα ζωντανό έγγραφο, θέτοντας το ερώτημα τι σημαίνει να βιώνουμε την ιστορία της μόδας στο παρόν.

Η σχεδιάστρια θυμήθηκε ότι είχε δει την έκθεση το 1985, η οποία διήρκεσε μόνον ένα μήνα, αλλά παραδέχτηκε ότι αργότερα «ξεχάστηκε κάπως, με ελάχιστα ίχνη ή μαρτυρίες γι’ αυτήν».

Προσθέτοντας τη λέξη «Μετά» στον αρχικό τίτλο, η Ιταλίδα σχεδιάστρια δημιουργεί μια συζήτηση μεταξύ γενεών που διερευνά πώς οι ιδέες πίσω από την αρχική έκθεση εξακολουθούν να έχουν απήχηση μέχρι σήμερα.

Η σημερινή έκθεση ακολουθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά τα βήματα της έκθεσης του 1985, που φιλοξενήθηκε στο ίδιο Μουσείο αλλά σε διαφορετικούς χώρους.

Η έκθεση είναι ένας φόρος τιμής στον Καρλ Λάγκερφλεντ, η 54χρονη συνεργασία του οποίου με τον Fendi βοήθησε στον καθορισμό της ταυτότητας του οίκου. Πολύ πριν οι εκθέσεις μόδας γίνουν πολιτιστικές επιτυχίες, ο αείμνηστος Γερμανός μόδιστρος προσέγγιζε την εκθεσιακή δημιουργία με την ίδια περιέργεια και φαντασία που χαρακτήριζαν το σχεδιαστικό του έργο. Η αρχική του ιδέα προσκαλούσε επισκέπτες πέρα από το τελικό ένδυμα, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική διαδικασία μέσα από σκίτσα, πρότυπα, έρευνα και πειραματισμό.

Στην αναβίωση της έκθεσης που είναι σχεδιασμένη για να απεικονίσει τα διάφορα στάδια που οδηγούν από τη σύλληψη έως τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός ενδύματος, οι επισκέπτες περιηγούνται σε μια σειρά θεματικών γκαλερί, όπως Πίνακες Δειγμάτων, Καλειδοσκόπιο, Σχεδιαστικά Πλαίσια, Θέατρο, Αρχιτεκτονική Βίντεο, Σκίτσα και Υπολογιστή ακολουθώντας μια αφηγηματική συνέχεια βασισμένη σε αυτήν που ανέπτυξε ο ίδιος ο Λάγκερφελντ πριν από σαράντα χρόνια.

Περισσότερα από 250 αρχειακά υλικά, όπως χάρτινα μοντέλα, δειγματοληπτικοί πίνακες, προπαρασκευαστικές μελέτες, σκίτσα, ιστορικά ενδύματα, ταινίες, συνεντεύξεις και έγγραφα της πρώτης έκθεσης που προέρχονται τόσο από το αρχείο του Fendi όσο και από τη συλλογή του Μουσείου συνθέτουν το πορτρέτο του δημιουργικού σύμπαντος του οίκου.

Η ταινία Historie d’Eau του Jacques de Bascher του 1977, καθώς και πρόσφατα παρουσιασμένες συνεντεύξεις με την Paola Fendi, την Ida Panicelli και τον ιστορικό τέχνης Arturo Carlo Quintavalle περιλαμβάνονται στην έκθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 10 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται με μια επιλογή από την εκτενή κριτική Tύπου του 1985, προσφέροντας μια πολύτιμη ευκαιρία για αναστοχασμό σχετικά με την εξέλιξη της μουσειολογίας της μόδας στην Ιταλία.