Η Τραμπζονσπόρ πυροδότησε την μεγάλη το «βόμβα» της απόκτησης του Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο σταρ να υπογράφει ένα μυθικό συμβόλαιο

Δημοσίευμα από την γειτονική χώρα αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του Αιγύπτιου με την Τουρκική ομάδα.

Ο Σαλάχ υπέγραψε για δύο χρόνια, θα λαμβάνει 17 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες απολαβές. Από αυτά τα 17 εκατομμύρια τα 10 εκατομμύρια θα είναι ο μισθός του, συν επτά ως μπόνους υπογραφής

Παράλληλα θα προκύπτουν και άλλα έσοδα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «υπό όρους για κάθε σεζόν» (μπόνους κ.α.), ενώ η αμοιβή του μάνατζέρ του θα φτάσει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Στις υπόλοιπες παροχές, ο Σαλάχ θα αποκτήσει βίλα στο Ντουμπάι και δεύτερη βίλα στο Ουζουνγκόλ, το οποίο είναι ένας παραθεριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας.

Επιπλέον, το συμβόλαιο περιλαμβάνει τέσσερις πολυτελείς BMW. Μία στον πατέρα του, μία στη μητέρα του, μία στον αδερφό του και μια στη σύζυγό του.

Για τη φροντίδα των παιδιών του, καλύφθηκαν τα έξοδα σε ιδιωτικό σχολείο, εξασφαλίστηκε το ποσό των 20 χιλιάδων ευρώ για τα έξοδα σούπερ μάρκετ και ιδιωτικό σεφ.

Επίσης, 10.000 μηνιαία αμοιβή για το κομμωτήριο της συζύγου, ενώ υπάρχει όρος και για το χαρτί υγείας. Η Τραμπζονσπόρ θα διαθέσει 5 χιλιάδες ευρώ για το είδος ατομικής υγιεινής.

🚨 Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a toplam maliyeti:



💶 30 milyon € yıllık maaş

💶 20 milyon € imza parası

💶 14 milyon € menajer ücreti



🏡 Dubai’de lüks villa

🏠 Uzungöl’de lüks villa



🚘 Babasına lüks BMW

🚘 Annesine lüks BMW

🚘 Kardeşine lüks BMW

🚘 Eşine lüks BMW



🏫… pic.twitter.com/hoSd9fm8hb — Kadıköy Medya (@KadikoyMedya_) August 6, 2026