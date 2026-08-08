Ιδανικά έκλεισε η φετινή σεζόν για την Δανάη Μπακογιάννη, καθώς με διαφορά λίγων ωρών κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 100μ. εμπ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.

Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη μετά το 13.61 του προκριματικού τερμάτισε σε 13.59 στον ημιτελικό και κατάφερε να υλοποιήσει έναν ακόμη στόχο της που ήταν χρόνος κάτω από τα 13.60.

Η 17χρονη Ελληνίδα έτρεξε στον ένατο διάδρομο της δεύτερης ημιτελικής σειράς. Έφυγε πολύ καλά στην εκκίνηση και όπως κάνει πάντα, κυνήγησε μέχρι τέλους τις αντιπάλους της.

Το επίπεδο του αγώνα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με τις οκτώ πρώτες αθλήτριες να πετυχαίνουν επιδόσεις κάτω από τα 13.20 και τις τρεις πρώτες κάτω από τα 13.10. Γρηγορότερη όλων ήταν η Τούμι Ραμόγκοπα από τη Νότια Αφρική με 13.02.

Η Μπακογιάννη κατέλαβε την 18η θέση, ωστόσο χαρακτηριστικό είναι πως μπροστά της είχε μόλις μία αθλήτρια γεννημένη το 2009, την κάτοχο του ευρωπαϊκού ρεκόρ στα 100μ. εμπ. Κ18.

Έβδομη θέση για την Στρούμπου

Στο μεταξύ, η Άννα Στρούμπου έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στιπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα.

Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την έβδομη θέση στα 3.000μ. με 10:00.63 και βελτίωσε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Παράλληλα, έγινε η όγδοη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Η αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου δεν παρασύρθηκε από τον γρήγορο ρυθμό που επέλεξαν να ακολουθήσουν πολλές αθλήτριες στο ξεκίνημα, οι οποίες στη συνέχεια υποχώρησαν.

Η Στρούμπου πραγματοποίησε ένα πολύ δυνατό τελευταίο 400άρι και με εξαιρετικό φίνις, κατάφερε να ανέβει από την ένατη στην έβδομη θέση.

Η 19χρονη αθλήτρια επέστρεψε φέτος στις προπονήσεις, τις οποίες είχε σταματήσει λόγω των σχολικών της υποχρεώσεων και μέσα σε μία σεζόν, με σκληρή δουλειά και συνέπεια, κατάφερε να πετύχει μια σειρά από μικρούς και μεγάλους στόχους.