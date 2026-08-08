Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία επικύρωσαν σήμερα οριακά τον Τοντ Μπλανς για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης (Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κλείνοντας έτσι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κοινοβουλευτικές μάχες της κυβέρνησης στη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Δικομματικές ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του Μπλανς απείλησαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία της επικύρωσης του διορισμού του.

Έτσι, ο διορισμός του επικυρώθηκε οριακά με ψήφους (50-49) με τις γερουσιαστές των Ρεπουμπλικάνων Σούζαν Κόλινς και Λίζα Μουρκόφσκι να είναι αντίθετες στον διορισμό του Μπλανς.

Ο Γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι έδωσε την καθοριστική ψήφο, μετά την ανακοίνωση που έκανε χθες, θεωρώντας τον Μπλανς ως την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ.