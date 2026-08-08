Τα αχρησιμοποίητα φάρμακα που κατέληξαν στα απορρίμματα στην Αγγλία σε μόλις έναν χρόνο θα μπορούσαν να γεμίσουν 75 πισίνες κολύμβησης, ανακοίνωσε η Εθνική Φαρμακευτική Ένωση (NPA).

Η ένωση αυτή υπολογίζει ότι 3.400 τόνοι μερικώς χρησιμοποιημένων φαρμάκων απορρίφθηκαν στην Αγγλία το 2024-25.

Η NPA, η οποία ανέλυσε στοιχεία από τοπικούς οργανισμούς υγείας, υπολογίζει επίσης ότι τα μη χρησιμοποιημένα φάρμακα στοιχίζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) τουλάχιστον 480 εκατομμύρια στερλίνες τον χρόνο.

“Τα αχρησιμοποίητα φάρμακα στοιχίζουν στο NHS σημαντικά χρηματικά ποσά κάθε χρόνο τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε καλύτερες υπηρεσίες για τους ασθενείς”, σημείωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Φαρμακευτικής Ένωσης Ολίβιε Πικάρ.

“Επιπλέον, η απόρριψη φαρμάκων μπορεί να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες και συνέπειες για την υγεία και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα.

“Όταν ένα φάρμακο φύγει από ένα φαρμακείο, ακόμη κι αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει ανοιχτεί, πρέπει να απορριφθεί, άρα είναι σημαντικό οι ασθενείς να παίρνουν μόνον φάρμακα που είναι σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουν”, τόνισε.

Η NPA, η οποία εκπροσωπεί 6.000 ανεξάρτητα κοινοτικά φαρμακεία στη Βρετανία, κάλεσε τους ασθενείς που έχουν πολλές επαναλαμβανόμενες συνταγές φαρμάκων να έχουν περισσότερες επανεξετάσεις ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πλέον. Επίσης παρότρυνε τον κόσμο να αποφεύγει τις υπερβολικές παραγγελίες φαρμάκων και αντ’αυτού να παραγγέλνει μια επαναληπτική αγωγή μόνον όταν αυτή χρειάζεται.

“Καλούμε τους ασθενείς να ζητούν φάρμακα μόνον αν πραγματικά τα χρειάζονται όταν κάνουν την παραγγελία για επαναλαμβανόμενες συνταγές”, πρόσθεσε ο Πικάρ.

“Αν ένας ασθενής έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα φάρμακά του, θα πρέπει να μιλήσει με τον φαρμακοποιό του που μπορεί να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τα φάρμακά του”, πρόσθεσε.

Σε σχόλιο που έκανε, η Δρ Ράσα Αμπντελσαλάμ Ελσενάουι, ανώτερη λέκτορας μεταπτυχιακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Χέρτφορντσαϊρ, δήλωσε: “Η σπατάλη φαρμάκων δεν είναι μόνον ένα οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα –είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας ενός ασθενους και ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

“Απομεινάρια αντιβιοτικών που φυλάσσονται στο σπίτι λαμβάνονται συχνά αργότερα χωρίς ιατρική συμβουλή, πράγμα το οποίο τροφοδοτεί τη μικροβιακή αντοχή, μια από τις μεγαλύτερες απειλές στη σύγχρονη ιατρική”, σημείωσε.

“Οι τακτικές επανεξετάσεις των φαρμακευτικών αγωγών και η παραγγελία μόνον αυτού που χρειάζεται προστατεύει τους ασθενείς, το NHS και το περιβάλλον”, τόνισε η ίδια.

Εκπρόσωπος του NHS Αγγλίας δήλωσε: “Το NHS έχει λάβει δράση για να διασφαλίσει ότι ο κόσμος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις συνταγές του στα κινητά του τηλέφωνα μέσω της εφαρμογής του NHS, περιλαμβανομένων των επαναληπτικών συνταγών.

“Γνωρίζουμε ότι απομένουν κι άλλα να γίνουν και γι’αυτό ορισμένες τοπικές υπηρεσίες του NHS διεξάγουν εκστρατείες για να μειώσουν τη σπατάλη φαρμάκων, παράλληλα με ευρύτερες εκστρατείες για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φαρμάκων, που έχουν επίσης δει τον συνολικό αριθμό συνταγογραφούμενων φαρμάκων που προκαλούν εξάρτηση να μειώνονται στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας”, πρόσθεσε.