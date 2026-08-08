Η μαζική κάθοδος τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η κορύφωση των θερινών διακοπών έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση στα βόρεια σύνορα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Οι Εύζωνοι αποτελούν τη βασική οδική πύλη εισόδου για επισκέπτες από τα Σκόπια, τη Σερβία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι περισσότεροι κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τη Θάσο, ενώ από το ίδιο πέρασμα κινούνται και ταξιδιώτες με προορισμό τα νησιά και τις ακτές του Ιονίου.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου από το τελωνείο καταγράφονταν περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως. Από τις αρχές Αυγούστου, ωστόσο, η κίνηση αυξήθηκε αισθητά, με τον ημερήσιο αριθμό να υπερβαίνει πλέον τις 40.000 και, ορισμένες ημέρες, τις 45.000 διελεύσεις.

Στις 4 Αυγούστου οι διελεύσεις έφτασαν περίπου τις 42.000, με τις ουρές να επεκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα και την αναμονή να ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τις τρεις ώρες. Πολλοί ταξιδιώτες ξεκινούσαν από τις χώρες τους μέσα στη νύχτα, επιδιώκοντας να φτάσουν στα σύνορα πριν από την πρωινή αιχμή.

Η εικόνα βελτιώθηκε μετά την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων. Παρότι η κίνηση παραμένει αυξημένη, οι πολύωρες καθυστερήσεις έχουν περιοριστεί και ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται κατά διαστήματα στα 20 με 25 λεπτά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ροή συνεχίζεται χωρίς τις μεγάλες ουρές που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες.

Αναστολή των βιομετρικών ελέγχων

Το αυξημένο χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για τον έλεγχο των ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάρυνε σημαντικά τη λειτουργία του συνοριακού σταθμού. Για τον λόγο αυτό ανεστάλη προσωρινά η λήψη βιομετρικών στοιχείων, ώστε να επιταχυνθεί η διέλευση των επισκεπτών.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι συνδέονται με το ευρωπαϊκό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, το οποίο εφαρμόζεται στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν. Το σύστημα καταγράφει ηλεκτρονικά την είσοδο και την έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη παραμονή, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων. Περιλαμβάνει φωτογραφία προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Η πλήρης εφαρμογή του ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2026, έπειτα από μία περίοδο σταδιακής ενεργοποίησης. Οι πρόσθετες διαδικασίες είχαν προκαλέσει φόβους για μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις χερσαίες πύλες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής. Οι Εύζωνοι, ως εξωτερικό σύνορο της ζώνης Σένγκεν με τη Βόρεια Μακεδονία, δέχθηκαν σημαντική πίεση από τον συνδυασμό των νέων ελέγχων και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η αναστολή της βιομετρικής διαδικασίας δεν σημαίνει κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, αλλά προσωρινή επιχειρησιακή προσαρμογή για την αποσυμφόρηση του περάσματος.

Έντεκα πύλες στο ρεύμα εισόδου

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των εισερχόμενων οχημάτων ενεργοποιήθηκαν 11 πύλες. Το μέτρο περιόρισε τις καθυστερήσεις προς την Ελλάδα, προκάλεσε όμως μεγαλύτερη πίεση στο ρεύμα εξόδου, όπου επιστρέφουν τουρίστες που έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους.

Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται πλέον και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην είσοδο βρίσκονται οι νέες αφίξεις του Αυγούστου, ενώ στην έξοδο κινούνται όσοι είχαν έρθει στη χώρα στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία», οι διελεύσεις ξεπερνούν καθημερινά τις 45.000 και στα δύο ρεύματα.

Οι μεγαλύτερες ουρές σχηματίζονται συνήθως από τις 06:00 έως τις 13:00, καθώς οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να φτάσουν εγκαίρως στα καταλύματά τους. Τουριστικοί φορείς στη Σερβία και στη Βόρεια Μακεδονία συμβουλεύουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής και να εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Η αυξημένη αναμονή στους Ευζώνους έχει στρέψει μέρος των Σέρβων και Βορειομακεδόνων τουριστών προς τα συνοριακά περάσματα της Δοϊράνης και της Νίκης Φλώρινας. Η διαδρομή Μεντζίτλια–Νίκη επιλέγεται κυρίως από όσους κατευθύνονται προς τη Λευκάδα, την Πάργα, τα Σύβοτα και την Πρέβεζα, καθώς προσφέρει συντομότερη πρόσβαση στη Δυτική Ελλάδα και συνήθως μικρότερους χρόνους αναμονής.

Σύμφωνα με το BTA, στα τέλη Ιουλίου η αναμονή στο πέρασμα Μπογκορόντιτσα–Εύζωνοι έφτανε περίπου τα 40 λεπτά, ενώ στα περάσματα Μεντζίτλια–Νίκη και Σταρ Ντόιραν–Δοϊράνη δεν καταγράφονταν αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Άλλοι Σέρβοι ταξιδιώτες επιλέγουν τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας. Μετά την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σένγκεν, δεν πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ωστόσο, το πρόβλημα μεταφέρεται συχνά στο πέρασμα Γκραντίνα–Καλοτίνα μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας, όπου επίσης σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Οι πολύωρες καθυστερήσεις, μπορούν να επηρεάσουν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, έχει εκτιμήσει ότι η κατάσταση στα σύνορα έχει προκαλέσει απώλειες της τάξης του 5% σε τμήμα της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς ορισμένοι ταξιδιώτες αποφεύγουν την Ελλάδα όταν προβλέπονται πολύωρες ουρές.

Η συνολική τουριστική εικόνα της χώρας παραμένει ανοδική. Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9%, φτάνοντας τα 8,6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 25,8%, στα 5,32 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Η πίεση που δέχονται οι Εύζωνοι επαναφέρει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Η ανακαίνιση του συνοριακού σταθμού τοποθετείται μέσα στο 2027 και προβλέπει αύξηση των διαδρόμων διέλευσης, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση κατά τις περιόδους υψηλής κίνησης.