Θέση για τη νέα αποκάλυψη της Telegraph για τον Τζιάνι Ινφαντίνο πήρε η FIFA. Το βρετανικό Μέσο ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο το διάστημα που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA διατηρούσε σχέση με μια εργαζόμενη στην Ομοσπονδία η οποία και πήρε προαγωγή σε ανώτερη θέση λαμβάνοντας μάλιστα μια τεράστια αύξηση και ένα εξαψήφιο ποσό ως αποζημίωση όταν αποχώρησε.

Εκπρόσωπος της FIFA μετά από επικοινωνία με την Telegraph ανέφερε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αναληθείς και σημείωσε ότι ποτέ κανένας εργαζόμενος στις δύο ομοσπονδίες που είχαν συνεργασία με τον Ινφαντίνο δεν έχει καταγγείλει τη συμπεριφορά του.

«Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και είναι κατηγορηματικά αναληθείς. Οποιοσδήποτε υπαινιγμός για ακατάλληλη συμπεριφορά ή παραβίαση νόμων ή κανονισμών είναι δυσφημιστικός», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Κανένας υπάλληλος της UEFA και της FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, επειδή δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό στο οποίο να εμπλέκεται. Όλες οι ενέργειες της εταιρείας που σχετίζονται με τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πακέτων αποχώρησης και αποχώρησης, έχουν πάντα εγκριθεί από τους αρμόδιους διευθυντές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς».

Παράλληλα, η UEFA από την πλευρά της μετά από επικοινωνία που είχε το Skysports πήρε και αυτή θέση, σχολιάζοντας και τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της FIFA.

Υποστήριξε ότι ένα άτομο πληρώθηκε, αλλά αυτό ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς της εποχής, οι οποίοι έκτοτε έχουν γίνει περισσότερο αυστηροί.

«Γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε πληρωμή αποχώρησης στο εν λόγω άτομο, σε συνδυασμό με την καταβολή διδάκτρων για ένα μάθημα MBA σε μια τοπική σχολή επιχειρήσεων», τόνισε ο εκπρόσωπος της UEFA και πρόσθεσε:

«Η πληρωμή ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς που ίσχυαν για το προσωπικό που αποχωρούσε εκείνη την εποχή. Τέτοιοι κανονισμοί έχουν αυστηροποιηθεί από το 2016 και οι ισχύοντες κανονισμοί προσωπικού οι οποίοι ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της UEFA σε οποιοδήποτε επίπεδο αντικατοπτρίζουν αυτούς που υπάρχουν σε έναν σύγχρονο, υψηλού προφίλ οργανισμό».