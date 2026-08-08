«Επίθεση» στον Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την υπόθεση της παραχώρησης μέρους των εμπορικών χρήσεων του Μουντιάλ εξαπέλυσε ο Χαβιέ Τέμπας.

Ο πρόεδρος της La Liga σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και με ανάρτηση στα social media τόνισε πως η «συγγνώμη» του Ινφαντίνο δεν αρκεί, κάνοντας λόγο για πρόβλημα θεσμικής διακυβέρνησης της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

«Η συγγνώμη δεν αποτελεί λύση στην κρίση. Δεν πρόκειται απλώς για ένα επικοινωνιακό λάθος, αλλά για μια πολύ σοβαρή αποτυχία στη θεσμική λειτουργία της FIFA.

Το να ζητάς συγγνώμη δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ταυτοποιηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι αποφάσισαν να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τέμπας.