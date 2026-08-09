Ελικόπτερο συνετρίβη χθες Σάββατο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, νεκροί είναι ο πιλότος και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία – μια 59χρονη με την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή της.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα, σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση. Πυροσβέστες ανέφεραν ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκαν «απανθρακωμένοι», ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν το φλεγόμενο ελικόπτερο σε δυσπρόσιτο σημείο.

Τον Ιούνιο σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν βρει τον θάνατο έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως έχει ζητήσει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτόν τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.