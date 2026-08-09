Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Βρετανική Κολομβία στον Καναδά, καθώς οι δασικές φωτιές που πλήττουν τη δυτική χώρα συνεχίζουν να εξαπλώνονται, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Η εικόνα σε αρκετές περιοχές παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι οι συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Σπίτια έχουν χαθεί και περιουσίες έχουν καταστραφεί. Ορισμένοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν καθώς οι συνθήκες άλλαξαν ραγδαία και χρειάστηκαν την παρέμβαση σωστικών συνεργείων. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και απειλητική», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι.

Μεγάλο πύρινο μέτωπο κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η φωτιά στο Bald Range, η οποία έχει ήδη κατακάψει έκταση περίπου 95.000 στρεμμάτων.

Οι Αρχές έχουν δώσει εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από το Σάμερλαντ, το Πίτσλαντ και άλλες περιοχές δυτικά της λίμνης Οκανάγκαν. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κέντρο της καναδικής οινοπαραγωγής και η καταστροφή απειλεί κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό των μετώπων, ενώ οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων συνεχίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο.

«Την έβλεπες πίσω από τους λόφους»

Την αγωνία των κατοίκων περιγράφει ο Τέρι Φράις, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του και παρακολουθούσε τηλεόραση όταν ενημερώθηκε από γείτονά του ότι θα έπρεπε να είναι έτοιμος να φύγει.

Η φωτιά βρισκόταν ακόμη σε απόσταση, όμως ήταν ήδη ορατή πίσω από τους λόφους.

Όταν εκδόθηκε επίσημη εντολή εκκένωσης για το Σάμερλαντ, ο Φράις πήρε την οικογένειά του και αναχώρησαν οδικώς με προορισμό την Κελόουνα, που βρίσκεται βορειότερα.

Η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά, καθώς η πορεία των πυρκαγιών μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.

Δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί

Η Βρετανική Κολομβία δεν είναι η μόνη περιοχή του Καναδά που βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Σοβαρά προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει φέτος και άλλες επαρχίες, μεταξύ των οποίων το Οντάριο και το Κεμπέκ. Από τις αρχές του έτους, οι συνολικές εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε ολόκληρο τον Καναδά υπολογίζονται σε περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ το κύριο βάρος παραμένει στην προστασία των κατοίκων και στην ασφαλή εκκένωση των περιοχών που απειλούνται άμεσα.