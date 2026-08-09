Ο Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει με τη νέα ταινία «Ο Αστερισμός του Σκύλου», ένα μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ που συνδυάζει την περιπέτεια, την αγωνία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Αυγούστου, με πρωταγωνιστές τους Τζέικομπ Ελόρντι, Τζος Μπρόλιν και Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

Η ιστορία ακολουθεί τον Hig (Τζέικομπ Ελόρντι), έναν νεαρό πιλότο που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν σκληρό και απομονωμένο κόσμο μετά την καταστροφή.

Μαζί με τον Bangley (Τζος Μπρόλιν), έναν έμπειρο ειδικό στην επιβίωση, έχει δημιουργήσει ένα λειτουργικό καταφύγιο, προστατευμένο από τους κινδύνους ενός κόσμου που έχει αλλάξει για πάντα.

Η καθημερινότητά τους βασίζεται στην αυστηρή επιβίωση, την καχυποψία και την απομόνωση.

«Ο Αστερισμός του Σκύλου»: Ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα αλλάζει τα πάντα

Όλα όμως αλλάζουν όταν ο Hig λαμβάνει ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό μήνυμα. Η απρόσμενη επικοινωνία γίνεται η αφορμή για να εγκαταλείψει το ασφαλές καταφύγιό του και να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι προς το άγνωστο.

Αναζητώντας την πηγή του σήματος, ο Hig έρχεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους, αλλά και με την ελπίδα ότι η ανθρωπιά δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Το ταξίδι του γίνεται μια αναζήτηση όχι μόνο για απαντήσεις, αλλά και για την πιθανότητα μιας νέας αρχής.

Με τον Ρίντλεϊ Σκοτ στη σκηνοθεσία και ένα καστ που περιλαμβάνει τους Τζέικομπ Ελόρντι, Τζος Μπρόλιν και Μάργκαρετ Κουάλεϊ, «Ο Αστερισμός του Σκύλου» υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό σε ένα καθηλωτικό σύμπαν, όπου η επιβίωση συναντά την ελπίδα και η απομόνωση την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση.