Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των ουκρανικών αρχών.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τέσσερα μικρά παιδιά, το μικρότερο από τα οποία είναι κορίτσι μόλις τριών μηνών.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με drones, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και πυρά πυροβολικού, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές. Ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι ουκρανικές υπηρεσίες συνέχιζαν την καταγραφή των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Assault units of the Northern forces have cleared the forest near Malaya Volchya in the Kharkiv region. pic.twitter.com/RzNrxdWzMz — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) August 9, 2026

Περισσότερες από 40 επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 40 επιθέσεις σε τέσσερις περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Χανζά. Τα σοβαρότερα πλήγματα καταγράφηκαν στην περιοχή της Νικόπολης, στη δυτική όχθη του Δνείπερου και απέναντι από τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ένας 54χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε μέτρια κατάσταση, ενώ ένας 48χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Από τους βομβαρδισμούς υπέστησαν ζημιές κατοικίες, ένα ιατρείο, διοικητικά κτίρια, καταστήματα και οχήματα. Ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό καταστράφηκαν, ενώ σε μία από τις επιθέσεις εναντίον λεωφορείου στη Νικόπολη σκοτώθηκε ο οδηγός του.

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στις περιοχές Σινέλνικοβε και Κρίβι Ριχ, όπου καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές περισσότερες από 20 κατοικίες, οχήματα και εμπορικά κτίρια. Η συνολική εικόνα των επιθέσεων επιβεβαιώθηκε από το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform και από ουκρανικά μέσα που επικαλέστηκαν τις ανακοινώσεις του περιφερειάρχη.

Τέσσερα παιδιά μεταξύ των τραυματιών στο Πάβλοχραντ

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η επίθεση που δέχθηκε αργότερα το κέντρο του Πάβλοχραντ. Από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά σε ιδιωτική κατοικία και αυτοκίνητο, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σταδιακά από πέντε σε εννέα.

Μεταξύ τους βρίσκονται ένα κορίτσι τριών μηνών, ένα κορίτσι τριών ετών και δύο αγόρια ηλικίας πέντε και έξι ετών. Όλα τα παιδιά έλαβαν ιατρική φροντίδα. Δύο ενήλικοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ μία γυναίκα 58 ετών βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το UNN.

Το Πάβλοχραντ αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό και βιομηχανικό κόμβο στην ανατολική Ουκρανία και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί εκεί επιθέσεις εναντίον κατοικιών, εμπορικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και επιχειρήσεων τροφίμων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

#Odesa after a night of the #ruZZian attacks 💔💔💔



Residential buildings and critical infrastructure were damaged, leaving a large part of the city without electricity and water.



At least 60 drones and 15 missiles were reportedly used in the attack. pic.twitter.com/pu7O3itZfL — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 9, 2026

Θύματα από FPV drones στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ένας 68χρονος σκοτώθηκε όταν FPV drone έπληξε τον οικισμό Κιβσαρίβκα, στην περιοχή του Κουπιάνσκ. Λίγες ώρες αργότερα, μία 46χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από δεύτερη επίθεση FPV drone στο χωριό Μιχαΐλιβκα της ίδιας περιοχής.

Στην πόλη του Χαρκόβου, drone που οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν τύπου Italmas έπεσε σε νεκροταφείο, προκαλώντας ζημιές σε τάφους και σε αγωγό φυσικού αερίου. Η περιφερειακή εισαγγελία άνοιξε έρευνες για ενδεχόμενη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, όπως μετέδωσε το Ukrinform.

Οι δύο επιθέσεις καταδεικνύουν την εκτεταμένη χρήση μικρών FPV drones στις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου. Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο από χειριστές και χρησιμοποιούνται πλέον συστηματικά για πλήγματα εναντίον οχημάτων, κτιρίων και μεμονωμένων στόχων.

Επιθέσεις με έξι πυραύλους και 151 drones

Το νέο κύμα πληγμάτων ακολούθησε ακόμη μία μεγάλη νυχτερινή ρωσική επιχείρηση σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους και 151 drones. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 135 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ένα τρίχρονο αγόρι και οι παππούδες του σκοτώθηκαν όταν drone έπληξε κατοικία στο χωριό Πουχίβκα. Οι γονείς του παιδιού, ο 15χρονος αδελφός του και ένας γείτονας τραυματίστηκαν. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από βαλλιστικό πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι παραδόσεις αναχαιτιστικών πυραύλων από τους συμμάχους έχουν περιοριστεί περίπου στο ένα τρίτο των αντίστοιχων παραδόσεων του 2025. Τον Ιούλιο αναχαιτίστηκαν μόλις 29 από τους 195 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας.

Absolute hell in Pavlohrad. Russian terrorists have just attacked a shopping mall full of people with kamikaze drones. Multiple casualties are being reported. pic.twitter.com/IDwT0fRplq — Alexandre 🇺🇦 (@Toriadus) August 8, 2026

Ο πόλεμος συνεχίζεται, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, δεν υπάρχει ορατή προοπτική άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Οι συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση έχουν βαλτώσει, καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε απόσταση στα ζητήματα των εδαφών, των εγγυήσεων ασφαλείας και του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα τμήματα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει. Το Κίεβο απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών τα οποία η Μόσχα δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά και ζητά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η ένταση διευρύνεται και πέρα από το μέτωπο. Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων εφοδιασμού, ενώ η Τουρκία πρότεινε προσωρινή αναστολή των επιθέσεων κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για περιορισμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.