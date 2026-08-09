Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από τη σύγκρουση της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν με ΙΧ αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στο Λαγονήσι και συγκεκριμένα στο ύψος της παραλίας Πεύκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αναστροφή επί της λεωφόρου. Την ίδια στιγμή από το σημείο περνούσε η μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση και να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί.

Η αναστροφή αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι ευθύνες για το τροχαίο δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επίσημα και θα προκύψουν από την έρευνα της Τροχαίας.

Ο ελιγμός που προηγήθηκε της σύγκρουσης

Με βάση τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, το ΙΧ κινούνταν στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου όταν ο οδηγός του επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση πραγματοποιώντας αναστροφή. Κατά τον ελιγμό, το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε στην πορεία της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας.

Οι δύο αστυνομικοί δεν κατάφεραν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Από την πρόσκρουση έπεσαν στο οδόστρωμα και τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν και ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το ενδεχόμενο της αναστροφής αναφέρθηκε αρχικά σε ανάρτηση της δημοτικής συμβούλου του Δήμου Σαρωνικού Νάταλι Κάκκαβα, η οποία δημοσίευσε και βίντεο από το σημείο. Το οπτικό υλικό καταγράφει την κατάσταση μετά τη σύγκρουση, αλλά η πλήρης αλληλουχία των κινήσεων των δύο οχημάτων αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την προανάκριση.

Αρνητικό το αλκοτέστ του οδηγού

Ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η κατάσταση του ενός προκαλούσε μεγαλύτερη ανησυχία, χωρίς να έχει δοθεί αναλυτική ενημέρωση για τη φύση των τραυμάτων του.

Το ΙΧ φέρεται να οδηγούσε Γερμανός τουρίστας ενώ επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα και το αυτοκίνητο ήταν ενοικιαζόμενο. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ο οδηγός ήταν αρνητικό.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ακριβές σημείο όπου ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε την αναστροφή πάνω σε διπλή διαγράμμιση.

Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο τους καλοκαιρινούς μήνες

Η Λεωφόρος Αθηνών–Σουνίου αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της νοτιοανατολικής Αττικής και παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Κατά μήκος της υπάρχουν παραλίες, χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, παραθεριστικές κατοικίες και πολλοί κάθετοι δρόμοι, γεγονός που αυξάνει τις εισόδους, τις εξόδους και τις αλλαγές κατεύθυνσης των οχημάτων.

Οι αναστροφές σε δρόμους με συνεχή κυκλοφορία αλλά και πολλές στροφές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς το όχημα κινείται κάθετα προς τα ρεύματα κυκλοφορίας και μπορεί να βρεθεί αιφνιδιαστικά μπροστά σε διερχόμενους οδηγούς. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις μοτοσικλέτες.