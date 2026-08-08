Με ήττα από την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ ολοκλήρωσε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο WTA 1000 του Τορόντο.

Η Γκοφ εκμεταλλεύτηκε το κακό σερβίς της Ελληνίδας τενίστριας και έκανε το 1-0 στο πρώτο σετ σε μόλις σε 24 λεπτά.

Ανάλογη εικόνα είχε και το δεύτερο σετ. Η Σάκκαρη αν και βελτιώθηκε στο σερβίς, τα λάθη της συνεχίστηκαν.

Η 31χρονη δέχθηκε δύο breaks από την Γκοφ και η No4 στον κόσμο έφτασε γρήγορα 1 game μακριά από τη νίκη.

Σε αυτό το σημείο του ματς η Σάκκαρη προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και πήρε τρία συνεχόμενα games για το 5-4.

Ωστόσο η Γκοφ χειρίστηκε καλά το ματς και έκανε το 6-4 και το 2-0 στα σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του τουρνουά.