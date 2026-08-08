Συνολικά 56.756.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 58.370 δικαιούχους, από τις 10 έως 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του: