Μία τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους αποκτούν οι μεγαλοοφειλέτες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ανάρτηση των λιστών μετατίθεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους οφειλέτες να ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που βεβαιώθηκαν έως το τέλος του 2023.
Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι τότε, θα δουν τα ονόματά τους να «βγαίνουν στα μανταλάκια».
Ποιοι οφειλέτες μπαίνουν στη λίστα
Σημειώνεται ότι οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση, τα Τελωνεία και τον ΕΦΚΑ και αναγράφουν το συνολικό ύψος των οφειλών κάθε φορολογούμενου. Στις λίστες περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων. Η μία λίστα αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η δεύτερη τα νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, δεν εξόφλησαν ούτε ρύθμισαν τα χρέη τους.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 και αφορούσε τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.
Η ρύθμιση των 72 δόσεων
Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
- Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική ή τελωνειακή διοίκηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπάγονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση μέχρι την ημερομηνία της αίτησης.
- Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση των λοιπών οφειλών, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
- Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση μπορεί να εξοφληθεί και μέσω συμψηφισμού επιστροφής φόρου, παρακράτησης αποδεικτικού ενημερότητας ή αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον το ποσό πιστωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Οι δόσεις ανέρχονται έως τις 72, με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ τον μήνα.
- Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή όταν οι δύο τελευταίες δόσεις καθυστερήσουν περισσότερο από δύο μήνες. Επίσης, χάνεται αν δεν τακτοποιηθούν εντός ενός μήνα λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δημιουργηθούν νέες, οι οποίες δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν εντός τριών μηνών από τη λήξη τους.
- Με τη συνεπή τήρηση της ρύθμισης παρέχεται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η λήψη νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ενώ είναι δυνατός, υπό προϋποθέσεις, ο περιορισμός υφιστάμενων κατασχέσεων εις χείρας τρίτων για μελλοντικές απαιτήσεις, κατόπιν ειδικής απόφασης αποδέσμευσης.
- Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής υποθηκών, άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων όταν η οφειλή δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένη, καθώς και συμψηφισμού επιστροφών φόρου με το υπόλοιπο της ρύθμισης. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών.