Μία τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους αποκτούν οι μεγαλοοφειλέτες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ανάρτηση των λιστών μετατίθεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους οφειλέτες να ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που βεβαιώθηκαν έως το τέλος του 2023.

Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι τότε, θα δουν τα ονόματά τους να «βγαίνουν στα μανταλάκια».

Ποιοι οφειλέτες μπαίνουν στη λίστα

Σημειώνεται ότι οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση, τα Τελωνεία και τον ΕΦΚΑ και αναγράφουν το συνολικό ύψος των οφειλών κάθε φορολογούμενου. Στις λίστες περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων. Η μία λίστα αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η δεύτερη τα νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, δεν εξόφλησαν ούτε ρύθμισαν τα χρέη τους.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 και αφορούσε τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων

Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: