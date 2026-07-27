«Φωτιά» βάζει στις τσέπες εκατομμυρίων φορολογουμένων ο Ιούλιος, καθώς μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθούν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων. Συνολικά, οι φοροπληρωμές προβλέπεται να φθάσουν τα 8,564 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί μηνιαίο ρεκόρ έτους.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, οι μηνιαίες εισπράξεις από φόρους θα κυμανθούν από 5,7 δισ. ευρώ έως 6,96 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τον Αύγουστο προβλέπεται να ανέλθουν σε 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο σε 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο σε 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο σε 6,961 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν για φόρους 39,558 δισ. ευρώ έναντι 34 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Περισσότεροι από 2,4 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο ύψους 4,983 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε φέτος για όσους παρέλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό ανέρχεται σε 2.075 ευρώ.

Την ίδια ώρα, πάνω από 6 εκατ. νοικοκυριά «τρέχει» η αποπληρωμή της πέμπτης από τις δώδεκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ενώ στη λίστα με τις φορολογικές εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν έως την ερχόμενη Παρασκευή συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ Ιουνίου ή δεύτερου τριμήνου 2026 για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και τυχόν δόση ή δόσεις ρυθμίσεων.

Ρεκόρ στον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν νέο ρεκόρ στον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων.

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