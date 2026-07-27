Μια νέα δυνατότητα συνολικής διευθέτησης των χρεών τους αποκτούν πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ανανεωμένου εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η μείωση του ελάχιστου ύψους οφειλών που απαιτείται για την υποβολή αίτησης διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη στη διαδικασία ακόμη και μικρότερων οφειλετών.

Με το νέο πλαίσιο μπορούν να ρυθμιστούν συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Εκτιμάται ότι, μετά τη συγκεκριμένη αλλαγή, έως και ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν δυνητικά να διευθετήσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί σημαντική ανάσα για τους μικροοφειλέτες, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, το ελάχιστο ποσό των οποίων διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Έως 240 δόσεις για εφορία και ΕΦΚΑ

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει τη ρύθμιση:

Σε έως 240 δόσεις των οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Σε έως 420 δόσεις των οφειλών προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers.

Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης καλείται να δηλώσει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αλγόριθμος του μηχανισμού διενεργεί τους σχετικούς υπολογισμούς και διαμορφώνει την πρόταση ρύθμισης, καθορίζοντας τόσο το ύψος της μηνιαίας δόσης όσο και τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής.

Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εφόσον κριθεί ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για τη «βιωσιμότητα» της ρύθμισης.

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης συνεκτιμώνται το εισόδημα, η αξία της περιουσίας και γενικότερα οι πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 3% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου

Κατά τη διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, ώστε οι πιστωτές να αποκτήσουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αποτελεί μία από τις βασικές διαφορές του εξωδικαστικού μηχανισμού από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, παρουσιάζει ισχυρή δυναμική.

Οι διαφορές από τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Οι δύο ρυθμίσεις αποσκοπούν στην τακτοποίηση των χρεών με ευνοϊκότερους όρους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι απευθύνονται σε οφειλέτες, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να διευθετηθούν όχι μόνο χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και υποχρεώσεις προς τράπεζες και servicers.

Επιπλέον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πολύ μεγαλύτερο αριθμό μηνιαίων δόσεων. Ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία της οφειλής, οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240 ή ακόμη και τις 420.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι μέσω του εξωδικαστικού μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προβλεφθεί «κούρεμα» ακόμη και της βασικής οφειλής. Αντίστοιχη δυνατότητα δεν παρέχεται από τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Στη ρύθμιση των 72 δόσεων ο οφειλέτης γνωρίζει εκ των προτέρων τους βασικούς όρους, όπως τον αριθμό και το ύψος των δόσεων. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αντίθετα, οι όροι της ρύθμισης προκύπτουν μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων του από τον αλγόριθμο.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 72 δόσεις

Η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την Εφορία αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί ή να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.