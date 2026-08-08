Ο Σεπτέμβρης αποκτά και φέτος το δικό του soundtrack, καθώς οι Χατζηφραγκέτα the band ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ενέργεια, αγαπημένα τραγούδια και χαρακτηριστικές μελωδίες.

Σε full band σύνθεση, οι Χατζηφραγκέτα ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό live για το κοινό της Αθήνας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να συνδυάσει τη γνώριμη μουσική τους ταυτότητα με τον αυθορμητισμό και τη δυναμική μιας μεγάλης ζωντανής εμφάνισης.

Με το ιδιαίτερο ύφος που τους έχει ξεχωρίσει, τις μελωδίες που έχουν αγαπηθεί και τραγούδια που αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για το κοινό τους, οι Χατζηφραγκέτα έρχονται στην Τεχνόπολη για μια συναυλία που αναμένεται να γεμίσει τον Σεπτέμβριο με ρυθμό και ενέργεια.

Η συναυλία των Χατζηφραγκέτα the band είναι μια ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει ζωντανά την μπάντα σε πλήρη σύνθεση και να μοιραστεί μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και δυνατές στιγμές.

Πληροφορίες

Στη σκηνή της Τεχνόπολης θα εμφανιστούν οι:

Πάνος Φραγκιαδάκης– φωνή, κιθάρα

Βαγγέλης Χατζηγιάννης– φωνή, κιθάρα

Βασίλης Τσιγκρή – μπάσο

Γιώργος Χριστοδούλου– τύμπανα

Παπάκος Σωτήρης– ηχοληψία

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων