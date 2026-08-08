Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ (Παρασκευή 7-8-2026) στη θέση Αχλάδια Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν εξαρχής ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να την οριοθετήσουν, ενώ παραμένουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν ακόμη και τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Σάββατο 8-8-2026 , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για ολόκληρη την Κρήτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.