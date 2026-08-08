Μετά την παγκόσμια επιτυχία του θρίλερ επιβίωσης «Πτώση» (Fall), που κυκλοφόρησε το 2022, οι αδελφοί Σπίριγκ επιστρέφουν με το πολυαναμενόμενο σίκουελ «Πτώση 2» (Fall 2: Deadpoint).

Οι σκηνοθέτες των «Winchester: Το Σπίτι των Φαντασμάτων», «Jigsaw» και «Predestination: Ταξιδιώτης στον Χρόνο» ανεβάζουν ξανά την ένταση, και το ύψος, σε μια νέα περιπέτεια επιβίωσης, όπου κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Πρωταγωνίστριες είναι η Χάριετ Σλέιτερ («Tarot») και η Αρσέμα Τόμας («Queen Charlotte: A Bridgerton Story»).

Τι θα δείτε στην ταινία

Μετά τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, την καλύτερη φίλη της. Οι δύο γυναίκες αποφασίζουν να επιχειρήσουν μαζί μια πεζοπορική διαδρομή στο Όρος Kwan της Ταϊλάνδης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πένθος και να επουλώσουν τις πληγές τους.

Όμως μια ξαφνική κατολίσθηση ανατρέπει τα πάντα, αφήνοντάς τες παγιδευμένες πάνω σε μια εύθραυστη σανίδα, σε ύψος 1.500 μέτρων.

Ακολουθεί μια αγωνιώδης μάχη επιβίωσης, γεμάτη σκηνές που προκαλούν ίλιγγο, σκοτεινά μυστικά και απρόβλεπτες ανατροπές. Καθώς ο κίνδυνος πλησιάζει, η Τζαξ θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με τους βαθύτερους φόβους της, παλεύοντας όχι μόνο για τη ζωή της, αλλά και για τη λύτρωση.

Το «ΠΤΩΣΗ 2» έρχεται από τους παραγωγούς της ταινίας «Obsession».

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ

Πρωταγωνιστούν: Χάριετ Σλέιτερ, Τομ Μπρίτνεϊ, Αρσέμα Τόμας, Αντρέι Κασούσκιν, Βιρτζίνια Γκάρντνερ, Γκρέις Κάρολαϊν Κάρεϊ