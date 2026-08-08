Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσα τους ένα παιδί», ενημέρωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Δεν διευκρίνισε εάν ήταν επίθεση με πυραύλους ή drones.