Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αποθήκη της Wildberries στη Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, μετά από νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την εταιρεία να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο ουκρανικών πληγμάτων. Από τα μέσα Ιουλίου, οι εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου ρωσικού ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, με τις ζημιές να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Η Wildberries ανακοίνωσε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο εφοδιαστικό της κέντρο στη Γεκατερίνμπουργκ, στην περιφέρεια Σβερντλόφσκ, έπειτα από επίθεση.

Ukrainian drones hit a Wildberries warehouse in Yekaterinburg, deep in the Urals. At up to 2,000 km from the front, one of the deepest strikes yet. pic.twitter.com/wOZq2u5f6T — Open Source Intel (@Osint613) August 7, 2026

«Πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο εφοδιαστικό κέντρο της εταιρείας στη Γεκατερίνμπουργκ, στην περιφέρεια του Σβερντλόφσκ, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας μιας επίθεσης», γνωστοποίησε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό είχε απομακρυνθεί εγκαίρως πριν από το περιστατικό.

Wildberries in Yekaterinburg is currently burning



The drone looks like Liutyi to me pic.twitter.com/MGnpa1jKVH — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) August 7, 2026

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ, τρία ουκρανικά drones κατέπεσαν τις πρωινές ώρες στην οροφή της αποθήκης, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Η Wildberries, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που συχνά αποκαλείται η «ρωσική Amazon», έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Από τα μέσα Ιουλίου, περίπου 20 εγκαταστάσεις της έχουν πληγεί σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά και στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία.

Οι πρώτες μαζικές επιθέσεις καταγράφηκαν τη νύχτα της 17ης προς τη 18η Ιουλίου, όταν εγκαταστάσεις στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, στην κεντροδυτική Ρωσία, επλήγησαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν σχεδόν 90.

Ακολούθησαν νέα πλήγματα με drones σε εγκαταστάσεις της εταιρείας κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία, στη Συμφερούπολη της Κριμαίας, καθώς και στις περιοχές Κρασνοντάρ, Βόλγκογκραντ και Σαμάρα.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ οι δύο πλευρές εντείνουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.