Οι μετακινήσεις του Αυγούστου με αυτοκίνητο συνεπάγονται μεγάλες αποστάσεις, φορτωμένα πορτμπαγκάζ και πολύωρη οδήγηση κάτω από τον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές, τα οχήματα δέχονται επιπλέον καταπόνηση, με την αυξημένη θερμοκρασία να επιβαρύνει τα μηχανικά μέρη, τα υγρά και την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Η θερμότητα της εποχής λειτουργεί υποστηρικτικά σε ήδη υπάρχουσες αμέλειες. Μια διαρροή, μια πρόχειρη τροποποίηση ή η κακή επιλογή σημείου στάθμευσης αρκούν για να δημιουργήσουν πρόβλημα.

«Το καλοκαίρι δεν “βάζει” από μόνο του φωτιά σε ένα αυτοκίνητο», αναφέρει ο ιδιοκτήτης σχολής ασφαλούς οδήγησης, Γιώργος Τσεμπελίκος, μιλώντας στο Newsbeast βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους βάση.

Όπως εξηγεί, το ζητούμενο δεν είναι ο πανικός, αλλά η γνώση των σημείων που απαιτούν προσοχή και η άμεση ακινητοποίηση του οχήματος όταν εμφανιστούν ύποπτες ενδείξεις.

Η υψηλή θερμοκρασία από μόνη της δεν αρκεί για να πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Μπορεί όμως να επιβαρύνει ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα.

Όπως μας λέει ο Γιώργος Τσεμπελίκος, «το καλοκαίρι δεν “βάζει” από μόνο του φωτιά σε ένα αυτοκίνητο. Η υψηλή θερμοκρασία, όμως, επιβαρύνει τα υγρά, την ηλεκτρική εγκατάσταση και τα υλικά του οχήματος».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να προκύψει όταν η ζέστη συνδυαστεί με παράγοντες όπως ελλιπής συντήρηση, διαρροή, λανθασμένη στάθμευση ή κάποια πρόχειρη μετατροπή στο όχημα.

«Όταν συνδυαστεί με ελλιπή συντήρηση, διαρροή, λάθος στάθμευση ή πρόχειρη μετατροπή, ένας μικρός κίνδυνος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε πυρκαγιά», επισημαίνει.

Μια μυρωδιά μπορεί να είναι η προειδοποίηση που δεν πρέπει να αγνοηθεί

Ένα από τα σοβαρότερα ενδεχόμενα αφορά τη διαρροή καυσίμου ή λαδιού.

Βενζίνη, πετρέλαιο και άλλα εύφλεκτα υγρά, εάν διαρρεύσουν σε σημεία του αυτοκινήτου που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία, μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να περιμένει να δει φλόγες για να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Έντονη μυρωδιά καυσίμου, υγρά κάτω από το αυτοκίνητο, καπνός από τον χώρο του κινητήρα ή μια ξαφνική ένδειξη βλάβης στο καντράν είναι σημάδια που χρειάζονται άμεση προσοχή.

Το «αόρατο» πρόβλημα κάτω από το καπό

Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου είναι το ηλεκτρικό σύστημα.

Φθαρμένα καλώδια, κακή μόνωση, βραχυκυκλώματα, οξειδωμένες συνδέσεις ή παρεμβάσεις που δεν έχουν γίνει σωστά μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση και σπινθήρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα πρόσθετα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων, από συναγερμούς και ενισχυτές μέχρι LED, κάμερες και φορτιστές.

Όπως εξηγεί ο Τσεμπελίκος, «μια ασφάλεια που καίγεται επανειλημμένα δεν είναι “λεπτομέρεια”. Είναι μήνυμα ότι χρειάζεται έλεγχος από ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων».

Ένα πρόβλημα που επανέρχεται δεν αντιμετωπίζεται απλώς με την αλλαγή της ασφάλειας. Η αιτία πρέπει να εντοπιστεί.

Η ένδειξη θερμοκρασίας μπορεί να προηγείται της φωτιάς

Στις μεγάλες καλοκαιρινές διαδρομές, ιδιαίτερη σημασία έχει και το σύστημα ψύξης του κινητήρα.

Χαμηλό ψυκτικό υγρό, διαρροή, προβληματικός ανεμιστήρας ή βλάβη στο ψυγείο μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση.

Ο Γιώργος Τσεμπελίκος προειδοποιεί ότι ο οδηγός δεν πρέπει να θεωρεί μια ένδειξη θερμοκρασίας ή μια μυρωδιά καμένου ως κάτι που μπορεί να περιμένει μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε προειδοποιητικό λαμπάκι που εμφανίζεται στο καντράν.

Το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει επικίνδυνο ενώ είναι παρκαρισμένο

Υπάρχει ένας ακόμη κίνδυνος που δεν σχετίζεται με κάποια βλάβη του κινητήρα. Ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του έχει πολύ θερμά μεταλλικά μέρη στο κάτω τμήμα του. Εάν σταθμεύσει πάνω σε ξερά χόρτα, φύλλα ή άλλη ξηρή βλάστηση, η θερμότητα από την εξάτμιση και τον καταλύτη μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσεμπελίκο, η επιλογή του σημείου στάθμευσης δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, ιδιαίτερα τις ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Το «μόνο για δύο λεπτά» δεν αλλάζει τις συνθήκες κάτω από το αυτοκίνητο.

Ένα χτύπημα μπορεί να κρύβει ζημιά που δεν φαίνεται

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και μετά από τροχαίο ή ένα δυνατό χτύπημα στο κάτω μέρος του οχήματος. Ένα πεζοδρόμιο, μια μεγάλη λακκούβα ή μια πέτρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρεζερβουάρ ή άλλα εξαρτήματα.

Αν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό υπάρχει μυρωδιά καυσίμου, καπνός ή υγρά στο οδόστρωμα, η συνέχιση της οδήγησης δεν είναι επιλογή.

Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα

Η συζήτηση για τη φωτιά σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι αφορά πλέον και τα ηλεκτρικά και plug in υβριδικά οχήματα. Εκεί υπάρχει ένα επιπλέον σύστημα που απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να έχει υποστεί ζημιά μετά από σύγκρουση ή πλημμύρα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσεμπελίκο, σε τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει χώρος για αυτοσχέδιους ελέγχους ή επισκευές. Το όχημα πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο συνεργείο και ο οδηγός δεν πρέπει να επιχειρήσει να αγγίξει καλώδια ή εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Αντίστοιχα, η φόρτιση πρέπει να γίνεται με τον εξοπλισμό και τον τρόπο που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Μύθος ή πραγματικός κίνδυνος το μπουκάλι νερό;

Κάθε καλοκαίρι επανέρχεται η ιστορία με το πλαστικό μπουκάλι νερό που μπορεί να προκαλέσει φωτιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Ένα διαφανές μπουκάλι μπορεί θεωρητικά, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένη θέση, να συγκεντρώσει το ηλιακό φως σε μια μικρή επιφάνεια. Δεν αποτελεί όμως τον συνηθισμένο ή βασικό μηχανισμό πρόκλησης πυρκαγιάς σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Γιώργος Τσεμπελίκος εστιάζει στους πραγματικούς κινδύνους: «Δεν αφήνουμε αντικείμενα εκτεθειμένα στον ήλιο επάνω στο ταμπλό».

Η προσοχή, όπως εξηγεί, πρέπει να στρέφεται κυρίως στις διαρροές, στα ηλεκτρικά προβλήματα και στη στάθμευση πάνω σε ξερή βλάστηση.

Το λάθος που μπορεί να κάνει την κατάσταση πολύ χειρότερη

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν αντιληφθεί καπνό ή φωτιά; Πρώτα από όλα, να σταματήσει σε ασφαλές σημείο και να απομακρύνει όλους τους επιβάτες.

Δίνει δε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σημείο: «Μην ανοίγεις το καπό αν βγαίνει καπνός ή φλόγα». Η απότομη είσοδος οξυγόνου μπορεί να ενισχύσει τη φωτιά. Η προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση από το όχημα και η άμεση κλήση της Πυροσβεστικής.

Σε ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα που έχει υποστεί ζημιά ή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, δεν αγγίζουμε καλώδια και δεν επιχειρούμε να επέμβουμε στο σύστημα υψηλής τάσης.

Τα 60 δευτερόλεπτα που μπορεί να κάνουν τη διαφορά

Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι του Αυγούστου, ένας σύντομος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει κάτι που διαφορετικά θα εμφανιζόταν στον δρόμο.

Ο οδηγός μπορεί να κοιτάξει κάτω από το αυτοκίνητο για υγρά, να ελέγξει το καντράν, να προσέξει ασυνήθιστες μυρωδιές και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη υπερθέρμανσης.

Και κυρίως, να μην προσπεράσει ένα σημάδι επειδή «το αυτοκίνητο πάντα έτσι κάνει».

Όπως λέει: «η σωστή προσέγγιση δεν είναι ο πανικός. Είναι να γνωρίζουμε τι ελέγχουμε, πού σταθμεύουμε και πότε σταματάμε αμέσως το όχημα».

Για όσους ετοιμάζονται αυτές τις ημέρες να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο είναι μέρος του ταξιδιού. Ο έλεγχός του, όμως, πρέπει να έχει προηγηθεί της αναχώρησης.