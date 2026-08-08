Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα άνοιξε ένα νέο μέτωπο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μαδρίτη και τη Ρώμη να μεταφέρουν τη σύγκρουσή τους στην καρδιά της ζώνης Σένγκεν.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά ελέγχων για επιβάτες που φτάνουν από την Ιταλία με πτήσεις και πλοία, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, απαντώντας στους περιορισμούς που είχε επιβάλει πρώτη η κυβέρνηση Μελόνι σε αφίξεις από την Ισπανία.

Στους ισπανικούς ελέγχους προβλέπονται έλεγχοι ταυτοτήτων, εθνικότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πρόκειται για το επόμενο βήμα μιας αντιπαράθεσης που ξεκίνησε μετά τη μαζική είσοδο περίπου 72.000 ανθρώπων στη Θέουτα από το Μαρόκο, στις 30 Ιουλίου, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πίεση στις τοπικές αρχές και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Spain is establishing border controls on travelers from Italy starting midnight Saturday until September 7, 2026, due to a dispute over irregular migration. This decision comes after Italy imposed its own border controls following a mass migration rush by 72,000 people on Spain's… — STANARSENAL🇦🇷🇪🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@asorock68) August 7, 2026

Η Ρώμη είχε αποφασίσει προσωρινές, στοχευμένες ελέγχους σε ταξιδιώτες που φθάνουν από την Ισπανία, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, τον κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων μεταναστών και την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι το μέτρο είναι προσωρινό και ότι θα εφαρμοστεί με τρόπο που να περιορίζει τις συνέπειες στην τουριστική κίνηση του Αυγούστου. Παράλληλα, η ιταλική πλευρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης μετά τις 15 Αυγούστου, εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέο κύμα μεταναστευτικής πίεσης ή κίνδυνος για την ασφάλεια.

Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε ότι οι ιταλικοί περιορισμοί είναι αδικαιολόγητοι, δυσανάλογοι και πολιτικά υποκινούμενοι. Ο Πέδρο Σάντσεθ υπογραμμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων πέρασαν στη Θέουτα επέστρεψε στο Μαρόκο και ότι δεν καταγράφηκε μεταφορά του κύματος αυτού προς την ισπανική ενδοχώρα, άλλες χώρες της ΕΕ ή την Ιταλία. Η Μαδρίτη επιμένει ακόμη ότι η Θέουτα βρίσκεται εκτός της ζώνης Σένγκεν, άρα η κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτομάτως ως επιχείρημα για αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία.

Στο ισπανικό επιχείρημα προστίθεται και η σύγκριση των στοιχείων για τις παράτυπες αφίξεις. Η κυβέρνηση Σάντσεθ σημειώνει ότι η Ιταλία κατέγραψε περίπου 478.600 παράτυπες εισόδους την περίοδο 2021-2026, έναντι 230.476 στην Ισπανία.

Η Ρώμη, από την πλευρά της, δεν αμφισβητεί ότι η Θέουτα δεν μετατράπηκε σε διάδρομο προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά προβάλλει το επιχείρημα της πρόληψης και της ανάγκης να μην επαναληφθεί ένα επεισόδιο τέτοιας έντασης.

Μια σύγκρουση με πολιτικό υπόβαθρο

Η ένταση δεν αφορά μόνο τους ελέγχους σε αεροδρόμια και λιμάνια. Αναδεικνύει τη βαθύτερη πολιτική απόσταση ανάμεσα στη σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ και τη δεξιά κυβέρνηση Μελόνι για το μεταναστευτικό. Η Μαδρίτη δίνει έμφαση στη συνεργασία με το Μαρόκο, στην καταπολέμηση των δικτύων διακινητών και στην εξέταση των αιτημάτων με βάση τις ανθρωπιστικές και νομικές υποχρεώσεις της χώρας. Η Ρώμη προτάσσει την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, την αποτροπή των δευτερογενών μετακινήσεων και την άμεση χρήση ελέγχων όταν κρίνει ότι δημιουργείται απειλή.

Η αντιπαράθεση έχει και εσωτερική πολιτική διάσταση. Η Μελόνι δέχεται πίεση από δυνάμεις στα δεξιά της για ακόμη σκληρότερη στάση, ενώ ο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με την κριτική της ισπανικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα και τις προγραμματισμένες μεταφορές ασυνόδευτων ανηλίκων προς την ενδοχώρα. Στη Θέουτα παραμένουν πάνω από 1.300 ασυνόδευτοι ανήλικοι, με τις τοπικές δομές να έχουν δεχθεί μεγάλη πίεση.

Spain has warned Italy it will take proportional counter-measures if Rome does not lift its temporary suspension of Schengen free travel measures introduced after the mass migrant influx into Ceuta.#Asiaone #Asiaonenews #Spain #Italy #Schengen #Europe #BorderChecks #Migration pic.twitter.com/Wj2C4kxDjU — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 7, 2026

Τι λένε οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η υπόθεση έχει δημιουργήσει δύο διακριτές τάσεις στην Ευρώπη. Η Γαλλία εκφράζει αλληλεγγύη προς την Ισπανία, αλλά ενισχύει ταυτόχρονα τους δικούς της ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία. Η Γερμανία, διά του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ζητεί από τη Μαδρίτη να σταθεροποιήσει γρήγορα την κατάσταση στη Θέουτα, χωρίς όμως να υιοθετεί ανοιχτά την ιταλική γραμμή.

Πιο κοντά στη Ρώμη κινούνται η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, που έχουν εκφράσει στήριξη στην ανάγκη αυστηρότερης επιτήρησης. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καλεί την Ισπανία να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων της, προειδοποιώντας ότι η λειτουργία της Σένγκεν δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη όταν οι εξωτερικές πιέσεις αυξάνονται. Η Πορτογαλία έχει επίσης ανακοινώσει ενίσχυση ελέγχων στα σύνορά της με την Ισπανία, κυρίως στις νότιες περιοχές και στις θαλάσσιες συνδέσεις.

Από την άλλη πλευρά, η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένουν πως η απάντηση πρέπει να δοθεί συντονισμένα. Οι Βρυξέλλες υπενθυμίζουν ότι η επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα επιτρέπεται μόνο προσωρινά, ως έσχατο μέτρο, με σαφή αιτιολόγηση περί σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια και με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Η Κομισιόν ζητεί από την Ιταλία να τεκμηριώσει και να κοινοποιήσει πλήρως το μέτρο, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η κατάσταση στη Θέουτα έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί και δεν υπάρχουν ενδείξεις νέας μεταναστευτικής ροής προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Το διακύβευμα για τη Σένγκεν

Η άμεση συνέπεια θα είναι περισσότερη ταλαιπωρία σε αεροδρόμια και λιμάνια, κυρίως μέσα στην τουριστική περίοδο. Το ουσιαστικότερο διακύβευμα, όμως, είναι πολιτικό: αν κάθε μεγάλη μεταναστευτική πίεση σε ένα εξωτερικό σύνορο οδηγεί σε μονομερείς ελέγχους ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η ελεύθερη κυκλοφορία θα υποχωρεί σταδιακά μπροστά σε ένα μόνιμο καθεστώς εξαιρέσεων.

Η κρίση της Θέουτα δείχνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει ενιαία πολιτική απάντηση στο μεταναστευτικό. Η Ισπανία ζητεί αλληλεγγύη, χρηματοδότηση και συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η Ιταλία και οι σύμμαχοί της ζητούν πιο σκληρή αποτροπή, ταχύτερες επιστροφές και μεγαλύτερη εθνική ευχέρεια στις συνοριακές αποφάσεις. Η σύγκρουση Μαδρίτης – Ρώμης μπορεί να αποκλιμακωθεί με την άρση των προσωρινών μέτρων, αλλά έχει ήδη αναδείξει πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία της Σένγκεν.